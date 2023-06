BERLIN (dpa-AFX) - Chinas neuer Regierungschef Li Qiang hat das chinesische Interesse an einem Ausbau der Kooperation mit Deutschland bekräftigt. Beide Länder sollten die Beziehungen "auf ein immer höheres Niveau bringen", sagte der chinesische Ministerpräsident am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) nach den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin.

Er verwies auf eine "komplexe" internationale Lage und die mangelnde Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft. "Wenn wir die Zusammenarbeit in Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft verstärken, werden wir einen Beitrag zur Stabilität der Weltwirtschaft leisten", sagte Li Qiang. Beide Länder könnten eine "Rolle als Stabilisator" spielen.

Obwohl die wirtschaftliche Erholung in China an Schwung verloren hat, äußerte sich Li Qiang zuversichtlich über die weitere Entwicklung. Der Regierungschef versicherte auch, dass seine Regierung die Politik der Öffnung nach außen und der Modernisierung vorantreiben werde, wenngleich China zunehmend auf Eigenständigkeit setzt.

Er berichtete, dass bei seinem Besuch in Deutschland zehn gemeinsame Vereinbarungen getroffen worden seien./lw/DP/nas