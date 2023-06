Palantir Technologies - KI und Prognoseerhöhung beflügeln

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Palantir reitet auf der KI-Welle. Der US-Amerikanische Technologiekonzern ist spezialisiert auf Datenanalyse und Anbieter von Unternehmenssoftware für staatliche Behörden und private Unternehmen. Bei der Bekanntgabe der Zahlen zum ersten Quartal teilte das Management mit, dass künftig schrittweise KI-Werkzeuge in ihre Software integriert werden sollen. Dies könnte Palantir neuen Schub geben. Einige Experten verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass die langjährig Erfahrung mit Behörden, Palantir großes Know-How in den Bereichen Compliance und Datenschutz gibt. Dies könnte beim Umgang mit KI ein Vorteil sein. Nach einem überraschend guten Jahresauftakt und einem - wenn auch sehr kleinen - Gewinn, erhöhte der Konzern die Prognose für das Gesamtjahr. Kürzlich fuhr Palantir einen 463 Millionen US-Dollar schweren Auftrag des US-Militärs ein. Diese Botschaften kamen bei Investoren gut an und sorgten für ein Kursfeuerwerk.

Schwachpunkt im Zahlenwerk ist weiterhin die hohe Abhängigkeit von staatlichen Behörden. Sie steuerten im ersten Quartal 2023 über 55 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Zwar konnte Palantir die Zahl der kommerziellen Kunden von 184 in Q1 2022 auf 280 Ende März 2023 steigern. Allerdings stieg der Umsatz aus dem Bereich nur von 205 auf 236 Millionen US-Dollar. Dies ruft so manchen Skeptiker auf den Plan. Mit 34,5 Milliarden US-Dollar erscheint das Papier zudem nicht mehr günstig. Rücksetzer nach der jüngsten Rally sind somit nicht ausgeschlossen. Hiobsbotschaften oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts könnten die Aktie von Palantir unter Druck bringen. Turbo Open End bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit mit einem fixen Hebel von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Chart: Palantir Technologies

Widerstandsmarken: 16,90/19,40/22,80 USD

Unterstützungsmarken: 10,15/11,00/12,15/13,25/15,00 USD

Die Aktie von Palantir hat sich seit dem Tief Anfang Mai 2022 verdoppelt und mit rund 16 USD das Niveau von Anfang 2022 erreicht. Solch sprunghafte Anstiege bergen ein entsprechend hohes Risiko von Rücksetzern. Im Bereich von 15 USD hat sich im Laufe des Anstiegs eine Unterstützung gebildet. Wie tragfähig sie ist, muss sich zeigen. Eine solidere Unterstützung findet die Aktie auf Höhe der 61,8%-Retracementlinie bei 13,25 USD. Solange diese Marke nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 19,40 und im weiteren Verlauf bis 22,80 USD. Taucht das Papier hingegen unter 13,25 USD droht eine Verkaufswelle bis 11 USD.

Palantir in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 09.07.2022-16.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Palantir in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 05.10.2020 (Börsenstart)-16.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Open End Bull auf die Aktie von Palantir für Spekulationen, dass die Aktie steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD

K.O.-Barriere in USD Hebel Finaler Bewertungstag Palantir Technologies HC70Q2 3,35 12,578526 12,578526 4,4 Open End Palantir Technologies HC74NR 2,02 14,066994 14,066994 7,4 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.06.2023: 15:00 Uhr

Turbo Open End Bear auf die Aktie von Palantir für Spekulationen, dass die Aktie fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD

K.O.-Barriere in USD Hebel Finaler Bewertungstag Palantir Technologies HC7CUP 2,05 18,002941 18,002941 -7,3 Open End Palantir Technologies HC7CUQ 3,85 20,003269 20,003269 -3,8 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.06.2023; 15:00 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Palantir Technologies finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

