Am deutschen Markt ist die Euphorie etwas gebremst nach den jüngsten Rekorden bei 16.427 Pkt. Einige Experten sind weiter skeptisch bezüglich des hohen Niveaus, wenn doch die aktuellen Probleme, hohe Inflation, Krieg, steigende Zinsen weiter gegeben sind. Unser Experte Thomas Gebert hat eine andere Theorie, die Hoffnung auf einen großartigen Sommer für den Finanzmarkt schürt. Was es damit auf sich hat, und was die so genannte Bull Bear Ratio über die Zukunft aussagt, erfahren Sie in diesem Interview mit Thomas Gebert vom Gebertbrief.