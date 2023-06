FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank bekommt vier Monate früher als erwartet einen neuen Privatkundenchef. Claudio de Sanctis werde zum 1. Juli als neues Vorstandsmitglied die Verantwortung für diesen Bereich vom scheidenden Deutsche-Bank-Vizechef Karl von Rohr übernehmen, teilte Deutschlands größtes Geldhaus am Dienstag mit. Ebenfalls bereits zum 1. Juli übergebe von Rohr die Vorstandsverantwortung für die Vermögensverwaltung der Deutschen Bank, die im Wesentlichen aus der Mehrheitsbeteiligung an der Fondsgesellschaft DWS besteht, an Finanzvorstand James von Moltke.

Von Rohr bleibe wie im April angekündigt bis zum Ablauf seines Vertrages am 31. Oktober 2023 Mitglied des Vorstands und werde seinen Nachfolgern beratend zur Seite stehen. Ende April hatte die Deutsche Bank mitgeteilt, dass de Sanctis und von Moltke die Vorstandsressorts von Rohrs "spätestens ab 1. November" übernehmen sollen. Die Möglichkeit einer früheren Übergabe sei bereits im damaligen Aufsichtsratsbeschluss vorgesehen gewesen, erklärte die Bank nun: "Sie schafft frühzeitig klare Verantwortlichkeiten."/ben/DP/zb