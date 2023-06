Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4447/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/88 geht es um ein Warimpex-Rätsel, wie ich es an etablierten Märkten noch nie gesehen habe. Morgen startet der BZR-Handel bei Lenzing, meinen Input "spesenfrei für Privatanleger" wird es wohl nicht spielen, dafür wird sich der Lenzing-Chart verändern und das je nach Frist anders, wusste ich so auch nicht. News gibt es zu einer Koop: Andritz/Agrana, Wienerberger, FACC, Strabag, Uniqa, Verbund-Strugl, A1 Group, Novomatic, Research zu Do & Co und voestalpine. Im ...

