DJ Stark-Watzinger sieht Deutschland als Industrienation am Scheideweg

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat die Bedeutung einer starken Wirtschaft hervorgehoben und mehr Tempo für Innovationen in Deutschland gefordert. "Wir sind eine Industrienation an einem Scheideweg - andere nennen es Zeitenwende", sagte Stark-Watzinger beim Tag der Industrie in Berlin. Es gehe darum, mehr zu machen und weniger zu verhindern. Dafür brauche man "einen weiten Blick, längere Leinen und Vertrauen ineinander". Es fehle nicht an exzellenter Forschung, sondern am Tempo bei Innovationen.

Die FDP-Politikerin kritisierte Bestrebungen, Wirtschaftswachstum zu verteufeln. "Eine starke Wirtschaft ist kein Selbstzweck, durch sie erreichen wir und nur durch sie erreichen wir unsere gesellschaftlichen Ziele, denn es sind die sozial Schwächeren, die leiden, wenn die Wirtschaft leidet, wenn die Leistungsfähigkeit schrumpft", sagte sie. "Alles, was die Politik ausgibt für ökologische und soziale Zwecke hat einen Ursprung: eine starke Wirtschaft." Deshalb dürfe der Staat seine Handlungsfähigkeit nicht verlieren. Wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit müsse oberste Priorität haben. "Wir brauchen mehr an disruptiver Innovation", forderte sie.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/uxd

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2023 09:30 ET (13:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.