Namensänderung bei der Deutschen Post - Außerdem: Was jetzt beim DAX® wichtig ist!

Die Deutsche Post möchte der fortschreitenden Internationalisierung Tribut zollen und kündigt hierzu eine Änderung des Unternehmensnamens an. Außerdem: Der DAX® mit einer Verschnaufpause nach Rekordhoch - was es jetzt zu beachten gilt.



Die "Deutsche Post" wird eine Namensänderung durchführen. Dies entschied der Vorstand des Unternehmens am gestrigen Montag. Ab dem 01.07.2023 soll das Unternehmen unter dem Namen "DHL Group" geführt werden. Hierdurch soll die Internationalisierung des Portfolios besser abgebildet werden - bereits jetzt stammt laut der Unternehmensmeldung mehr als 90% des Konzernumsatzes aus der DHL-Sparte. Weiterhin werde außerhalb Deutschlands fast ausschließlich die Marke "DHL" benutzt, so Vorstandsvorsitzender Tobias Meyer. Durch die Umbenennung werde der Geschäftsschwerpunkt verdeutlicht. Die geplante Namensänderung ist dabei nicht die erste in der Unternehmensgeschichte. Mit der Privatisierung in den 90er Jahren wurde der Name von "die staatliche Deutsche Bundespost" in "Deutsche Post" geändert. Seit dem Jahr 2000 ist das Unternehmen im DAX® vertreten.







DAX® mit Konsolidierung



Apropos DAX®: Dieser begibt sich nach der vergangenen Rekordwoche in eine kleine Verschnaufpause und kämpft um die Zurückeroberung der 16.300 Punkte-Marke. Unser Analyst Jörg Scherer hat hierzu im aktuellen Daily Trading die "langfristigen Leitplanken" auf Wochenbasis herausgearbeitet. Interessieren Sie sich für mehr Infos zu den Börsen-Indizes? Dann schauen Sie bei unserem morgigen kostenlosen Webinar vorbei! Dort thematisieren wir die Unterschiede der verschiedenen Indizes und wie diese aufgebaut sind. Außerdem geben wir einige Aspekte auf den Weg, die man stets auf dem Bildschirm haben sollte.









