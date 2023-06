DJ Lindner weist NRW-Forderung nach Übernahme kommunaler Altschulden zurück

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Pläne des Landes Nordrhein-Westfalen zur Übernahme der milliardenschweren kommunalen Altschulden durch das Land und den Bund scharf kritisiert. "Das NRW-Modell entspricht nicht den Erwartungen des Bundes", sagte Lindner der Rheinischen Post. "Die Landesregierung möchte offenbar keinen eigenen Beitrag leisten, sondern die Kommunen selbst zahlen lassen." Gemeinden, die sparsam gewirtschaftet hätten, würden damit belastet. "Davon gehen falsche Anreize aus", sagte der FDP-Chef. Außerdem fehle es an einem Plan, wie rechtssicher eine Wiederholung der Verschuldung von Kommunen ausgeschlossen werden könne - "zum Beispiel über eine Art Schuldenbremse in der NRW-Verfassung".

Die NRW-Landesregierung hatte angekündigt, 2024 mit der lange geforderten Entlastung der Kommunen von ihren Altschulden zu beginnen. Geplant sei, ab Mitte 2024 die Hälfte der kommunalen NRW-Altschulden in Höhe von 9,85 Milliarden Euro in Landesschulden zu überführen, so Kommunal- und Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU). Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte betont, NRW gehe in Vorleistung, jetzt sei "der Bund am Zug, seinen Teil beizutragen". Auch Scharrenbach hatte an den Bund appelliert, den fehlenden Teil der kommunalen Altschulden zu übernehmen.

