BERLIN (dpa-AFX) - Nach einem Gespräch mit seiner chinesischen Amtskollegin He Rong hat Bundesjustizminister Marco Buschmann dafür geworben, den Dialog zu Fragen von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten fortzusetzen. "Uns verbinden mit China viele Interessen - und uns trennen manche Sichtweisen", sagte der FDP-Politiker am Dienstag in Berlin anlässlich der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Gerade deshalb sei es wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben.

"Rechtsstaatlichkeit kann es nur im Einklang mit der Geltung von Menschenrechten geben", betonte Buschmann. Er fügte hinzu: "Ich werbe dafür, dass wir zwischen unseren Regierungen zu beiden Themen im Gespräch bleiben."

Nach Angaben aus Regierungskreisen hatte Buschmann am Montagabend mit He Rong unter anderem über Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie über Fragen, die den Schutz des geistigen Eigentums betreffen, gesprochen. Ein weiteres Thema war den Angaben zufolge die Rolle von Künstlicher Intelligenz. Man habe sich darauf verständigt, auch zu Themen, bei denen man unterschiedlicher Auffassung sei, im Austausch zu bleiben, hieß es./abc/DP/nas