Mit dem Kauf steigt das Hamburger Unternehmen mit mehr als 80.000 Photovoltaik-Anlagen nach einer neuen Analyse von EUPD Research zum größten Installationsbetrieb für kleine Photovoltaik-Anlagen in Europa aug. Über Viasol bringt 1Komma5° auch sein Energiemanagementsystem "Heartbeat" nach Dänemark und will den dortigen Kunden, dynamische Stromtarife und Zusatzerlöse aus Netzdienstleistungen ermöglichen.1Komma5° hat mit der Übernahme von Viasol A/S einen weiteren europäischen Markt in Angriff genommen. Im Kauf inbegriffen ist auch die Übernahme des virtuellen Kraftwerks des dänischen Unternehmens, ...

