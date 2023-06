Der Gründer der Kryptowährungen Terra und Luna, Do Kwon, wurde zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt. Der südkoreanische Unternehmer muss ins Gefängnis, nachdem er versucht hatte, mit einem gefälschten costa-ricanischen Reisepass aus Montenegro auszureisen. Nicht nur in Südkorea wurde Do Kwon gesucht. Auch in den Vereinigten Staaten von Amerika wird gegen den Geschäftsmann wegen Verdachts auf Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen ...

