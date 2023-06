EQS-News: Ringmetall SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Ringmetall SE erhöht erneut Dividende nach weiterem Rekordjahr



20.06.2023 / 17:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ringmetall SE erhöht erneut Dividende nach weiterem Rekordjahr Hohe Zustimmung der Hauptversammlung zu sämtlichen Tagesordnungspunkten

Dividende steigt um rund 11 Prozent auf 10 Cent je Aktie München, 20. Juni 2023 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat heute ihre 26. ordentliche Hauptversammlung in München abgehalten. Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 67,3 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe von 29.069.040,00 EUR vertreten (HV 2022: 77,4 Prozent). Nach einer erneut dynamischen Geschäftsentwicklung im Jahr 2022 mit einer deutlichen Steigerung des Konzernumsatzes um 23,9 Prozent auf 213,5 Mio. EUR und einem Anstieg im EBITDA um 6,3 Prozent auf 28,3 Mio. EUR stimmte die Hauptversammlung für eine erneute Anhebung der Dividende auf insgesamt 2.906.904,00 EUR beziehungsweise 0,10 EUR je ausstehende Aktie (Vorjahr: 0,09 EUR je Aktie). Neben den regelmäßig auf den ordentlichen Hauptversammlungen zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkten zur Verwendung des Bilanzgewinns, der Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, der Wahl des Abschlussprüfers sowie der Billigung des Vergütungsberichts, standen zwei Satzungsänderungen mit Bezug zu einer Durchführung der Hauptversammlungen in virtueller Form und der Teilnahme der Mitglieder des Aufsichtsrats zur Abstimmung. "Trotz zahlreicher externer Unwägbarkeiten makroökonomischer und politischer Natur war 2022 erneut ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr für die Ringmetall Gruppe. Sowohl im Umsatz als auch im EBITDA konnten wir weiter zulegen und das Jahr mit Rekordwerten abschließen", unterstreicht Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE. "Das aktuelle Umfeld nutzen wir auch für weitere Zukäufe. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang der Anfang 2023 abgeschlossene Zukauf der Protective Lining Corporation, mit dem wir unsere erfolgreiche Expansion im Produktbereich Inliner nun auch auf dem US-amerikanischen Markt umsetzen werden. " Im Detail zeigte sich die prozentuale Zustimmung zu den zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkten wie folgt: Tagesordnungspunkt 2 99,98 Prozent

Tagesordnungspunkt 3a 99,94 Prozent

Tagesordnungspunkt 3b 99,91 Prozent

Tagesordnungspunkt 4 97,40 Prozent

Tagesordnungspunkt 5 97,41 Prozent

Tagesordnungspunkt 6 94,03 Prozent

Tagesordnungspunkt 7 98,34 Prozent

Tagesordnungspunkt 8 91,92 Prozent



Weitere Informationen zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sowie zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de. Kontakt:

Ingo Middelmenne

Investor Relations

Ringmetall SE

Telefon: +49 (0 )89 45 220 98 12

Mobil: +49 (0 )174 90 911 90

E-Mail: middelmenne@ringmetall.de Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, petrochemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie an. Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickelt anwendungsoptimierte Fahrzeuganbauteile für das Handling und den Transport von Verpackungseinheiten. Neben der Konzernzentrale in München ist Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebs-Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien, der Türkei, den Niederlanden sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet Ringmetall einen Umsatz von rund 210 Millionen Euro im Jahr.



20.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com