Studie offenbart, dass 35 der CIOs der Meinung sind, dass die globalen Wachstumsambitionen durch veraltete Systeme beeinträchtigt werden und schnell wachsende Volkswirtschaften aufgrund der wahrgenommenen Komplexität eine geringere Priorität haben

Eine neue, heute von Expereo vorgestellte Studie unter globalen CIOs zeigt, dass große, weltweit agierende Unternehmen "schneller in die Zukunft" vorrücken und sich verstärkt auf Technologieinvestitionen konzentrieren, um ihr Wachstum durch globale Expansion zu fördern.

Aus der Umfrage unter mehr als 650 CIOs in weltweit tätigen Unternehmen in Europa, den USA und im APAC-Raum geht hervor, dass die Hälfte der globalen CIOs (51 %) ihre Technologiebudgets gezielt erhöht hat, um mehr Wachstum zu generieren und bestehende Herausforderungen zu bewältigen. Dies ist eine gute Nachricht für mehr als ein Drittel (35 %) der Unternehmen, die angeben, dass ihre globalen geschäftlichen Ambitionen durch veraltete Konnektivitäts- und Managementsysteme beeinträchtigt werden. Die Studie zeigt auch, dass Unternehmen möglicherweise Wachstumschancen ungenutzt lassen, wenn sie Regionen mit einigen der weltweit am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften aufgrund der wahrgenommenen Komplexität und der Herausforderungen beim Markteintritt keine Priorität einräumen.

Ben Elms, Chief Revenue Officer bei Expereo, erklärt: "Da sich Unternehmen darauf konzentrieren, ihr Wachstum durch globale Expansion voranzutreiben, müssen sie eine Reihe von komplexen Aufgaben und Herausforderungen meistern. Das für ihre Geschäftstätigkeit so wichtige Thema der Konnektivität in der heutigen Welt in Verbindung mit einem immer komplexeren Umfeld von der Sicherheit über die Regulierung bis hin zu den Kompetenzen und der häufig schwierigen physischen und geopolitischen Infrastruktur bedeutet, dass es sich um eine nicht einfach zu bewerkstelligende Aufgabe handelt. Aber sie ist zu bewältigen. Diejenigen, die einen Weg finden, ihre Abläufe zu vereinfachen, zu automatisieren und zu skalieren, kommen in die beste Position, um von den Vorteilen und dem Wachstum zu profitieren, die sich daraus ergeben können."

Vielversprechend in die Zukunft

Laut der Studie beschreiben CIOs weltweit die Einstellung ihrer Unternehmen zum Wachstum als optimistisch (34 %) und fast ein Drittel (30 %) als ehrgeizig mit Blick auf die kommenden 12 Monate. Mehr als die Hälfte (51 %) der Befragten gab an, dass die Vorstände weltweit ihre Technologiebudgets bereits erhöht haben, um dieses Ziel zu erreichen.

Sicherheit (61 %), Automatisierung und Analytik (59 %) und 5G (58 %) wurden als die drei wichtigsten Schwerpunkte identifiziert, in die in den nächsten vier Monaten weltweit verstärkt investiert werden soll, dicht gefolgt von Public/Hybrid Cloud (55 %), Edge Computing und IoT (beide 54 %), SD-WAN (45 %) und SASE (51 %). Aus Sicht der CIOs treiben diese Investitionen das globale Wachstum voran, da sie die Priorisierung von mehr Innovation (50 %), mehr Automatisierung (47 %) und die Expansion in neue Märkte (45 %) sicherstellen.

Größere Märkte, größere Probleme...

Fast die Hälfte (46 %) der CIOs gab an, dass der Aufbau und die Verwaltung der Konnektivität in neuen Märkten der wichtigste Faktor für eine erfolgreiche globale Expansion ist. 42 brachten zum Ausdruck, dass ihr Vorstand globale Konnektivität als einen für das Wachstum entscheidenden Unternehmenswert einstufe, dass es aber auch Herausforderungen gebe, die bewältigt werden müssten.

Auf die Frage nach der größten Herausforderung bei der Erzielung von globalem Wachstum in neuen Regionen gaben 37 an, dass die effektive Herstellung von Konnektivität in neuen Regionen eine der größten Herausforderungen in ihrer Rolle ist, 37 sahen darin eine große Herausforderung für ihr Unternehmen und 35 gaben an, dass die geschäftlichen Ambitionen ihres Unternehmens durch bestehende Konnektivität eingeschränkt werden. Als weitere Herausforderungen wurden Sicherheitsumgebungen (35 %), Qualifikationen und Ressourcenbindung (35 %), komplizierte physische und geopolitische Infrastrukturen (33 %), Regulierung und Einhaltung von Vorschriften (32 %) sowie veraltete Systeme und lokale Kenntnisse (beide 31 %) genannt.

Wahrgenommene Komplexität als Hindernis für globales Wachstum

Aus den Stellungnahmen ging hervor, dass globale Unternehmen den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften aufgrund der wahrgenommenen Komplexität möglicherweise keine Priorität einräumen.

Auf die Frage, wo ihr Unternehmen die größten Wachstumschancen sieht, belegten Nordamerika und Europa die ersten fünf Plätze. Nordamerika (37 %) stand dabei an erster Stelle, gefolgt von Westeuropa (32 %), Osteuropa (26 %), Nordeuropa (25 %) und Südamerika (25 %). Südamerika ist zwar unter den ersten fünf, gilt aber auch als die technologisch anspruchsvollste Region, was die lokalen Kenntnisse der Anbieter (29 %), die Agilität (28 %), die robuste Konnektivität (28 %), die Skalierbarkeit (27 %) und die Leistungstransparenz (28 %) angeht. Interessanterweise wird die Region auch als anspruchsvolleres Sicherheitsumfeld als China angesehen 27 gegenüber 26 für China.

Vor dem Hintergrund, dass der jüngste World Economic Outlook Report des IWF die Wachstumsprognosen für die Volkswirtschaften der Industrieländer für 2024 auf 1,4 und für die Schwellen- und Entwicklungsländer auf 4,2 beziffert, überrascht es, dass weder die Greater China Area noch Zentral- und Südasien unter den fünf vorrangigen Wachstumsregionen aufgeführt sind. Beide umfassen zwei der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt China und Indien. Möglicherweise ist dies darauf zurückzuführen, dass beide durchweg unter den fünf Regionen mit den größten Herausforderungen in Bezug auf das Know-how der lokalen Technologieanbieter (25 bzw. 22 %), die Agilität (26 bzw. 24 %), die robuste Konnektivität (25 bzw. 23 %), die Sicherheit (26 bzw. 25 %) und die Leistungstransparenz (jeweils 25 %) zu finden sind.

Ben Elms weiter: "In diesen schwierigen Zeiten ist es für die Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung, die Wachstumschancen zu erkennen, die eine globale Expansion bieten kann. CIOs müssen sich voll und ganz darauf konzentrieren, dieses strategische Wachstum voranzutreiben, gleichgültig, an welchem Standort weltweit sie geschäftlich aktiv sind. Sie sollten sich nicht mit unnötigen logistischen und konzeptionellen Herausforderungen herumschlagen. Genau dafür ist Expereo da. Wir vereinfachen und automatisieren diese Aufgaben und ermöglichen es unseren Kunden, sich voll und ganz auf ihr Geschäft zu konzentrieren."

