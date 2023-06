Huawei gab am Freitag auf der Viva Technology, einem der größten europäischen Technologiegipfel, den Startschuss für die Wettbewerbe der Tech Arena 2023 in Europa.

Dr. Jose R. Calvo gives a keynote address on competitions' role in industry-academia cooperation (Photo: Business Wire)

Die Wettbewerbe der Tech Arena werden von den weltweiten Labors von Huawei in Zusammenarbeit mit Spitzenuniversitäten gesponsert und entwickelt, um Studenten aus aller Welt zusätzliche Chancen zu geben, Erfahrungen zu sammeln und zu lernen, wie man reale Probleme löst.

Liu Shaowei, President des Europäischen Forschungsinstituts von Huawei, erklärte, dass das Unternehmen für das Schuljahr 2023-2024 10 Tech Arena-Wettbewerbe für über 1.000 Studenten plant. Die Wettbewerbe werden in mehreren Ländern stattfinden, darunter Frankreich, Großbritannien, Irland, Schweden, Deutschland, Finnland, Belgien, Polen, die Schweiz und Israel.

Liu hob außerdem hervor, dass Huawei mit der Veröffentlichung der Ergebnisse vergangener Wettbewerbe der Tech Arena die Bemühungen des Unternehmens unter Beweis gestellt hat, in junge Talente zu investieren. Bis Ende 2022 hatten mehr als 5.400 Studenten von über 52 Universitäten an der Tech Arena teilgenommen. Darüber hinaus hat Huawei bis dato mehr als 3 Millionen Dollar bereitgestellt, um diese Wettbewerbsplattform für Studenten weltweit zugänglich zu machen.

"Die Ergebnisse haben gezeigt, dass immer mehr junge Menschen tatsächlich von der Tech Arena profitieren. Dies steht im Einklang mit der Absicht des Unternehmens, einen Beitrag zum Aufbau stärkerer Talentpools für lokale Gemeinschaften zu leisten", fügte Liu hinzu.

Liu gab zudem die Themen einiger Wettbewerbe der Tech Arena bekannt; die Themen weiterer Wettbewerbe werden später im Laufe des Jahres bekannt gegeben.

Tech Arena Irland: Entwicklung eines zuverlässigen und vertrauenswürdigen Datenassistenten mithilfe der Cloud-Leistung von ModelArts als Co-Pilot in den Data Lakes Tech Arena Frankreich: Ausbau des optischen Netzes durch zusätzliche Glasfasern Tech Arena Schweiz: Super-Auflösung von RAW-Serienbildern

Die Teilnehmer der Tech Arena werden die Gelegenheit haben, ihre Fähigkeiten in den Bereichen Coding, Algorithmen, Mathematik und Technik zu testen, um reale Probleme aus der Industrie zu lösen. Im Rahmen der Wettbewerbe werden Preise an mehrere Gewinner vergeben.

Dr. José R. Calvo, President des Instituts für Internationale Beziehungen an der Royal European Academy of Doctors, merkte an: "Wettbewerbe wie die Tech Arena bereiten Studenten nicht nur auf zukünftige Karrieren in diesen gefragten Bereichen vor, sie befähigen sie auch dazu, einen Beitrag zur Lösung einiger unserer wichtigsten globalen Herausforderungen zu leisten."

Derzeit betreibt Huawei ein Netzwerk von F&E-Forschungszentren in Europa, in denen überwiegend einheimische Forscher arbeiten. Die Zentren arbeiten aktuell mit über 300 Universitäten und 900 Forschungsinstituten auf der ganzen Welt zusammen, um internationale Talente zu fördern und Forschung zu betreiben.

Weitere Informationen zu den Wettbewerben der Tech Arena 2023 erhalten Sie unter: https://www.huawei.com/en/seeds-for-the-future/competitions

