Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Intel, C3.ai, NVIDIA, Palantir, SoFi und Robinhood)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

C3.ai NVIDIA Tesla Visa Robinhood Advanced Micro Devices Carnival Palantir SoFi Virgin Galactic

Die ADRs von Alibaba fallen um 4,6 %, nachdem das chinesische Unternehmen angekündigt hat, dass CEO und Chairman Daniel Zhang zurücktreten und Chef des Cloud-Computing-Geschäfts werden wird, da das Unternehmen seinen Plan, sich in sechs separate Geschäftsbereiche aufzuspalten, weiter vorantreibt. Damit wird Eddie Yongming, der Leiter der E-Commerce-Plattformen Taobao und Tmall, CEO von Alibaba, während der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Joseph Tsai zum Vorsitzenden befördert wird. Yongming übernimmt die Leitung, während sich Alibaba darauf vorbereitet, sich auf seine E-Commerce-Aktivitäten zu konzentrieren und zu einer Holdinggesellschaft zu werden, die Anteile an fünf Spin-offs halten wird, einschließlich der Cloud-Computing-Sparte, die von Zhang geleitet wird.

Tesla steigt um 3,6 % und erreicht ein neues Achtmonatshoch. Der indische Premierminister Narendra Modi wird heute in die USA reisen, wo er laut Reuters mit Regierungsvertretern über die Beziehungen zwischen den USA und Indien sprechen und mehrere Firmenchefs, darunter Elon Musk, treffen wird. Dies wäre eine Fortsetzung des Treffens zwischen hochrangigen Tesla-Vertretern und dem indischen Vizeminister und anderen Beamten im vergangenen Monat. Das südkoreanische Unternehmen Hyundai erwägt, nach Ford und General Motors Anfang des Monats als letztes Unternehmen Teslas Ladestecker zu übernehmen. Der Vorstandsvorsitzende Jaehoon Chang sagte, Hyundai würde einen Beitritt zum nordamerikanischen Ladestandard (NACS) in Erwägung ziehen, wenn dies im besten Interesse der Kunden sei.

NVIDIA steigt um 1,5 %, nachdem Reuters berichtet hat, dass die High-End-Chips des Halbleiterherstellers trotz der US-Sanktionen, die den Export in das Land verbieten, über den Schwarzmarkt ihren Weg zu Kunden in China finden. Dem Bericht zufolge werden NVIDIAs A100-Chips für künstliche Intelligenz in einem Elektronikbereich namens Huaquangbei in Shenzen diskret für rund 20.000 Dollar pro Stück verkauft - etwa das Doppelte des üblichen Preises. Die US-Regierung hat Ende letzten Jahres die Ausfuhr des A100 sowie des kürzlich entwickelten H100 verboten. NVIDIA erklärte, dass es den Export der Chips nach China nicht zulässt und sofortige Maßnahmen gegen jeden Kunden ergreifen würde, der gegen die Vorschriften verstößt.

Nach einem ereignisreichen Wochenende notiert Intel um 3,5 % tiefer nachdem es ein 10-Monats-Hoch markiert hat. Gestern wurde bekannt, dass das Unternehmen mehr als 30 Mrd. EUR, rund 33 Mrd. $, für den Bau von zwei Chipfabriken in Deutschland ausgeben wird - dies ist die größte ausländische Investition, die jemals in diesem Land getätigt wurde. Medienberichten zufolge hat die deutsche Regierung zugestimmt, Intel mit 10 Mrd. EUR an Subventionen zu unterstützen, mehr als die ursprünglich geplanten 6,8 Mrd. EUR. Intels Vorstoß nach Europa soll dem Unternehmen dabei helfen, den Boden aufzuholen, den es im Laufe der Jahre an Rivalen wie AMD, NVIDIA und Samsung verloren hat. Dies geschieht kurz nachdem Intel den Bau einer 4,6 Milliarden Dollar teuren Fabrik in Polen angekündigt hat und Israel am Wochenende mitteilte, dass Intel dort eine 25 Milliarden Dollar teure Fabrik bauen wird.

C3.ai wird heute geringfügig 1,7 % niedriger gehandelt. Das Unternehmen, das am Freitag kurzzeitig ein 20-Monats-Hoch erreichte, bevor es an Boden verlor. Einzelhändler haben das Unternehmen und seine KI-Perspektiven weiterhin unterstützt, nachdem einige Analysten Zweifel an seiner Fähigkeit zur Kapitalisierung geäußert hatten. C3.ai wird immer noch deutlich unter dem Preis des Börsengangs gehandelt, und es gibt viele, die gegen das Unternehmen wetten. Laut Fintel liegt das Short-Interesse derzeit bei über 35 % des Aktienkapitals. Dies könnte die Aufmerksamkeit von Einzelhändlern auf sich ziehen, die auf der Suche nach Leerverkäufen sind und versuchen, Leerverkäufer zu zwingen, ihre Positionen einzudecken.

Robinhood ist um 2,0 % gefallen, nachdem es am Freitag mit einem Zweimonatshoch geschlossen hatte. Die Aktie gewann letzte Woche an Boden, nachdem Mizuho Securities-Analyst Dan Dolev sagte, dass Robinhood erfolgreich Marktanteile im Kryptowährungshandel von Coinbase übernimmt. Er sagte, dass die Daten vom April darauf hindeuten, dass Coinbase an Boden verloren hat, und sagte, dass dies wahrscheinlich auf die regulatorischen Bedenken zurückzuführen ist, die Coinbase angesichts des harten Vorgehens der SEC gegen Krypto-Plattformen und eines Anstiegs der Gebühren für den Handel mit Kleinanlegern betreffen.

Palantir fällt um 2,7%, nachdem Raymond James die Aktie heute Morgen von Strong Buy auf Outperform herabgestuft hat, obwohl es sein Kursziel von $15 auf $18 angehoben hat. Der Broker hat zwar das höchste Kursziel für Palantir an der Wall Street festgelegt, aber die Aktie nähert sich diesem Niveau nach der Rallye, die die Palantir-Aktien in den letzten sechs Wochen nach oben getrieben hat.

SoFi fällt um 1,3 % und setzt den Rüksetzer von den 14-Monats-Höchstständen fort. Die Aktie ist nach oben gerissen, seit die Schuldenobergrenze in den USA beschlossen wurde, was den Weg für die Wiederaufnahme der Rückzahlung von Studentenkrediten im Laufe des Jahres ebnete. Allerdings ist die Aktie in letzter Zeit ins Taumeln geraten, was sich noch beschleunigte, nachdem drei Broker SoFi am Freitag herabgestuft hatten und aus den Unterlagen hervorging, dass Insider Aktien verkauft hatten, was darauf hindeutet, dass ein wachsender Konsens darüber besteht, dass der Preis zu weit gelaufen ist.

