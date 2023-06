Die Mayr-Melnhof Gruppe (MM) erwartet für das 1. Halbjahr 2023 ein operatives Ergebnis in der Bandbreite von 90 bis 110 Mio. Euro nach 285 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Begründet wird der Rückgang mit der schwachen Absatzentwicklung in der Division MM Board & Paper, auf die aber laut Mayr-Melnhof bereits zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Jahr hingewiesen wurde. "Der historisch ungewöhnliche Mengenrückgang auf dem europäischen Markt im 1. Halbjahr fiel infolge hoher Lagerbestände bei Kunden und der dämpfenden Wirkung der Inflation auf den Privatkonsum höher als erwartet aus. Darüber hinaus verzeichnete MM im 1. Halbjahr große investitionsbedingte Stillstände in den Kartonwerken Frohnleiten und Neuss, wobei letzterer rund drei Monate dauerte. Zusammen mit den ...

