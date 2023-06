Aiosyn, ein medizinisches Softwareunternehmen, das sich auf KI-gestützte Pathologielösungen spezialisiert hat, hat seinen ersten KI-Algorithmus in seiner Mitosis-Produktfamilie veröffentlicht: Aiosyn Mitosis Research. Der innovative Deep-Learning-Algorithmus wurde entwickelt, um automatisch nach Zellen zu suchen, die sich teilen (Mitosen). Der Algorithmus soll Pathologie-Forschungslabors bei der Erkennung der mitotischen Figuren in ganzen Objektträgerbildern von Krebsbiopsien und Resektionen. Der zweite Algorithmus der Familie, Aiosyn Mitosis Breast für den diagnostischen Einsatz, befindet sich derzeit in der klinischen Validierung.

Cells undergoing division, also named mitotic figures or mitoses, are identified and highlighted with Aiosyn's algorithm for automated mitosis detection. (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns, Aiosyn Mitosis Research vorstellen zu können, eine KI-gestützte Lösung zur Erkennung von Mitosen. Diese Lösung soll Krebsforscher mit einem innovativen, KI-basierten, computergestützten Biomarker-Ansatz unterstützen, der die Effizienz und Konsistenz der Ergebnisse verbessert", erklärt Patrick de Boer, CEO von Aiosyn.

Das Zählen von mitotischen Figuren in histologischen Präparaten ist eine langwierige und subjektive Aufgabe mit schlechter Reproduzierbarkeit. Die KI-gestützte Mitose-Detektionslösung ermöglicht es Laboren, ein konsistenteres und effizienteres Protokoll für Studien zur Biomarker-Entdeckung und Arzneimittelentwicklung zu implementieren und dadurch die Qualität und Standardisierung der Ergebnisse zu verbessern. Der Algorithmus von Aiosyn hebt mitotische Figuren in Hämatoxylin- und Eosin-Objektträgern (H&E) hervor, ehe die Fälle zur Begutachtung geöffnet werden. Auf diese Weise steigert er die Effizienz der Mitose-Analyse, einem wichtigen Biomarker für die Bewertung des Tumorwachstums, erheblich.

Aiosyn Mitosis Research ist eine modulare und flexible Software, die als Servicelösung angeboten wird und in bestehende digitale Pathologie-Software integriert werden kann. Die Software kann über die Cloud oder vor Ort installiert werden und passt sich so an unterschiedliche Laborkonfigurationen an. Nach der erfolgreichen Markteinführung von AiosynQC, einem Tool zur automatisierten Qualitätskontrolle (QC), das den Workflow in der digitalen Pathologie deutlich vereinfacht, markiert diese Version einen weiteren wichtigen Meilenstein für Aiosyn.

Aiosyn befindet sich derzeit in der Validierungsphase für ein weiteres Produkt aus der Mitosis-Produktfamilie, Aiosyn Mitosis Breast, für die klinische Diagnostik. Aiosyn Mitosis Research und Aiosyn Mitosis Breast werden Teil eines Portfolios von Deep-Learning-Algorithmen sein, die derzeit für verschiedene Pathologien entwickelt werden, bei denen ein klarer Bedarf zur Verbesserung der diagnostischen Präzision und Qualität besteht.

Über Aiosyn

Aiosyn ist ein niederländisches Unternehmen für Medizinsoftware, das KI-gestützte Pathologielösungen entwickelt, die in die üblichen Pathologie-Workflows integriert werden. Das Team von Aiosyn verfügt über mehr als 20 Jahre Forschungserfahrung auf dem Gebiet der Pathologie und kommt aus der pathologischen Praxis.

Über Aiosyn MitosisResearch

Aiosyn Mitosis Research ist eine KI-gestützte Lösung zur Erkennung und Hervorhebung mitotischer Formen in H&E-Objektträgern. Aiosyn Mitosis Research ist nur für den Forschungsgebrauch bestimmt. Aiosyn validiert derzeit ein weiteres Produkt aus der Mitosis-Produktfamilie, Aiosyn Mitosis Breast, für die klinische Diagnostik. Es befindet sich in der CE-Zertifizierung gemäß der EU IVDR.

