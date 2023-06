Berlin - Der Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) hat seine Partei ermahnt, sich auf die inhaltliche Neuaufstellung statt auf die Frage der Kanzlerkandidatur zu konzentrieren. "Eine Debatte über den Kanzlerkandidaten steht in diesem Jahr nicht an", sagte der Chef der niedersächsischen Landesgruppe dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgabe).



"Wir müssen uns auf die inhaltliche Neuaufstellung konzentrieren", forderte der CDU-Politiker. Mit der Ampel-Regierung werde Deutschland wirtschaftlich nach unten durchgereicht, fügte Middelberg hinzu. "Die Deindustrialisierung droht. Die Union muss deshalb die Kompetenz beweisen, dass wir dieses Land wieder auf Wachstumskurs bringen können", so Middelberg.



"Dafür würden wir auch wieder mehr Zustimmung erhalten."

