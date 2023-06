ClickHouse Inc., Entwickler der beliebten Open-Source-Spalten-Datenbank für Echtzeit-Analysen, gibt heute die allgemeine Verfügbarkeit (GA) von ClickHouse Cloud auf der Google Cloud Platform (GCP) bekannt. Die allgemeine Verfügbarkeit (GA) bietet Unterstützung in Asien, der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten und folgt auf das Debüt von ClickHouse Cloud auf AWS im Dezember 2022.

Aaron Katz, Founder CEO ClickHouse, Inc. (Photo: Business Wire)

"Dies ist Teil unseres Engagements, Entwicklern mehr Freiheit und Flexibilität zu bieten, damit sie bei dem Cloud-Anbieter ihrer Wahl starten und Dienste bereitstellen können", sagt Aaron Katz, Mitbegründer und CEO von ClickHouse, Inc. "Vor allem wegen der Effizienz und Leistungsfähigkeit wenden sich Unternehmen aller Größen und Branchen an ClickHouse, um wertvolle Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen und ihren Kunden Echtzeit-Analysen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen zu bieten."

"Ich freue mich über die Partnerschaft von Google Cloud mit beliebten Open-Source-Technologien wie ClickHouse", sagte Jeff Dean, Senior Fellow und SVP, Google Research and AI.

"Der Aufbau einer KI-gestützten DevSecOps-Plattform bei GitLab erfordert die Beantwortung von Kundenfragen, die Milliarden von Datenpunkten umfassen", sagt Sam Goldstein, Director of Engineering bei GitLab. "ClickHouse ist zu einem wichtigen Bestandteil unserer Datenstrategie geworden und ermöglicht es uns, Echtzeit-, Analyse- und Beobachtungsfunktionen hinzuzufügen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Außerdem können wir durch die Ausweitung von ClickHouse Cloud auf Google Cloud unsere Iterationen auf kundenorientierte Verbesserungen verwenden und müssen weniger Zeit für die Verwaltung unserer eigenen großen ClickHouse-Cluster aufwenden."

ClickHouse ist eine schnelle und leistungsstarke Datenbank, die die Ressourcen so effizient wie möglich nutzt und eine robuste, sichere und skalierbare Leistung bietet, die sich an jede Arbeitslast anpasst. Als Datenbank, die auf Echtzeit-Analysen abgestimmt ist, verwandelt sie Daten in Millisekunden in Erkenntnisse, ob es sich nun um einen SaaS-Dienst zur Analyse des Benutzerverhaltens oder eine Internet-of-Things-Plattform handelt, die Sensordaten aus dem Lager auf Betriebs- und Ausfalltrends untersucht. ClickHouse Cloud wurde im Dezember 2022 auf den Markt gebracht und bietet eine serverlose, vollständig verwaltete, schlüsselfertige Plattform für Echtzeit-Analysen, die auf ClickHouse aufbaut.

Dank der transparenten Preisgestaltung nach dem Pay-as-you-go-Prinzip können ClickHouse Cloud-Benutzer mit wenigen Klicks auf GCP loslegen. ClickHouse Cloud basiert auf einer robusten, serverlosen Architektur und lässt sich dynamisch je nach Projektbedarf skalieren. Dabei eliminiert es den operativen Mehraufwand, der mit dem Managen, der Bereitstellung von Überkapazitäten oder dem Bezahlen für ungenutzte Kapazitäten verbunden ist.

"Vimeo, die innovativste Videoplattform der Welt, bietet robuste Beobachtungsmöglichkeiten und Videoanalysen, zu deren Ausbau ClickHouse maßgeblich beigetragen hat", sagt Naren Venkataraman, Chief Technology Officer bei Vimeo. "ClickHouse Cloud auf Google Cloud Platform passt perfekt zu Vimeos etablierter Partnerschaft mit Google Cloud und bietet verbesserte Leistung und Skalierbarkeit. Diese Integration ermöglicht es dem Team von Vimeo, die Innovationszyklen zu beschleunigen und die Servicequalität für seine Kunden drastisch zu verbessern."

Die GA von ClickHouse Cloud auf GCP macht es den Nutzern auch leichter, die Leistung von ClickHouse mit Google BigQuery, einem serverlosen Cloud Data Warehouse, zu kombinieren. Der parallele Einsatz der beiden Systeme kann Abfragen beschleunigen, die für kundenorientierte Anwendungen und interne Analysen benötigt werden.

Im Folgenden sind die zusätzlichen Vorteile des heutigen Starts auf GCP aufgeführt:

Einfachheit. Ein ClickHouse Cloud-Benutzer kann sich anmelden und mit wenigen Klicks einen neuen Dienst starten und in weniger als fünf Minuten mit der Analyse seiner eigenen Daten beginnen. Sie müssen sich nicht um die betriebliche Komplexität von Serverkonfigurationen und Clustertopologie, Shards und Replikaten, die Verwaltung von Backups und Wiederherstellung, Haltbarkeit und Fehlertoleranz, Überwachung oder Warnmeldungen kümmern. Darüber hinaus können Sie mit der SQL-Konsole ganz einfach Datenbanken und Tabellen untersuchen, Abfragen ausführen und speichern, Diagramme erstellen und sogar Abfragen mit Teammitgliedern teilen, um effektiver zusammenzuarbeiten.

Die Nachricht folgt auf ein Jahr mit starkem Wachstum für ClickHouse Inc., einschließlich einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 250 Millionen Dollar, an der eine Reihe von führenden Risikokapitalfirmen wie Coatue, Altimeter, Index Ventures, Benchmark, Thrive Capital, Lightspeed und Redpoint beteiligt waren.

ClickHouse Cloud bietet eine 30-tägige Testphase mit einem kostenlosen Nutzungsguthaben von 300 USD. Um loszulegen, melden Sie sich hier an.

Über ClickHouse

ClickHouse ist das weltweit schnellste und ressourceneffizienteste analytische spaltenorientierte Online-Datenbankmanagementsystem. Als sicheres und skalierbares serverloses Angebot in der Cloud ermöglicht ClickHouse Cloud nun jedem, die Vorteile einer effizienten Echtzeit-Analyse mühelos zu nutzen.

Erfahren Sie mehr unter clickhouse.com.

Contacts:

Nick Peart

ClickHouse Vice President of Marketing

+44 208 051 6775

nick.peart@clickhouse.com