Ein Jahr nach seiner Teilnahme am Programm French Tech Agri 20 wurde das Agrartechnologieunternehmen ELICIT PLANT im Rahmen des Programms French Tech 2030 in den Kreis der 100 strategisch bedeutendsten und innovativsten französischen Unternehmen für Frankreich bis 2030 aufgenommen.

Nach einem strengen Auswahlverfahren unter der Leitung des französischen Generalsekretariats für Investitionen der für das Programm France 2030 zuständigen Stelle und mit Unterstützung aller französischen Ministerien und Bpifrance hat ELICIT PLANT, ein Pionierunternehmen, das bei der Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft und insbesondere auf Feldkulturen (Mais, Weizen, Soja und Sonnenblumen) eine Vorreiterrolle spielt, einen bemerkenswerten Platz in der ersten Ausgabe des französischen Programms Tech 2030 erhalten.

Die Initiative zielt darauf ab, rund hundert innovative Unternehmen in einem äußerst aggressiven internationalen Wettbewerb öffentlich zu unterstützen, um sie bis 2030 an die Weltspitze zu bringen, und zwar durch die Bereitstellung von:

Finanzieller Unterstützung durch die Betreiber von France 2030,

Nichtfinanziellen Unterstützungsmaßnahmen: Export, Geschäftsmöglichkeiten, einer Strategie des globalen wirtschaftlichen Einflusses, erhöhte Sichtbarkeit.

Diese Ankündigung unterstreicht die Bedeutsamkeit der Erfolgsbilanz und der internationalen Entwicklung von ELICIT PLANT, dem Entwickler der ersten ökologischen Innovation auf Phytosterolbasis für die Agrarindustrie, der einzigen weithin verfügbaren Technologie, die in einem zunehmend kritischen klimatischen Umfeld erhebliche Ertragssteigerungen bei Feldfrüchten ermöglicht.

Mehrere französische Departements sind bereits vor Beginn der Sommersaison von der Trockenheit betroffen, so dass die Behörden keine andere Wahl haben, als in bestimmten Gebieten Wasserbeschränkungen zu verhängen. Die Gefahr einer Dürre ist in einer Reihe von Regionen inzwischen ein unumstößlicher Fakt. Dies gibt den Wissenschaftlern Anlass zur Sorge, die befürchten, dass der Sommer 2023 noch schwieriger wird als 2022.

ELICIT PLANT, das Biotech-Unternehmen, das als Pionier Phytosterole zur Bekämpfung von Wasserstress im Ackerbau einsetzt

Das FlaggschiffproduktBEST-a, das für die Maisherstellung gedacht ist, reduziert den Wasserverbrauch um bis zu 20 und ist in Frankreich, Brasilien und der Ukraine mit über 100 Genossenschaften als Kunden sehr gefragt.

Im Jahr 2023 wird die ELICIT PLANT-Innovation an 100 Genossenschaften und Vertreiber verteilt werden, die ein Gesamtpotenzial von 100.000 Maisanbauern und 10 Millionen Hektar Mais in Frankreich, Brasilien und der Ukraine ansprechen.

ELICIT PLANT hat in seinem Freilandlabor in Moulins-sur-Tardoire eine technologische Plattform namens EliTerra® geschaffen, die es dem Unternehmen ermöglicht, neue Produkte für den Anbau von Weizen und Gerste in Europa, von Sonnenblumen in der Ukraine und von Sojabohnen für den brasilianischen Markt zu entwickeln. Anträge auf Marktzulassung sind auch in den Vereinigten Staaten in Arbeit.

"Wir sind sehr stolz darauf, am Programm French Tech 2030 teilzunehmen", erklärt Jean-François Déchant, Mitbegründer und CEO von ELICIT PLANT. "Unser Ziel ist es, die Feldfruchtindustrie überall auf der Welt bei der Bewältigung des Klimawandels zu unterstützen. Das Projekt French Tech 2030 wird unsere Entwicklung in Frankreich und auf der ganzen Welt (Brasilien, Ukraine und Nordamerika) beschleunigen. Es besteht ein dringender Bedarf, den Landwirten innovative Lösungen anzubieten, und wir sind stolz darauf, mit leistungsstarken, zuverlässigen und umweltfreundlichen Produkten einen wirksamen Beitrag zum notwendigen Wandel in der Landwirtschaft leisten zu können."

Über Elicit Plant:

Elicit Plant ist ein 2017 mit dem Ziel gegründetes Agbiotech-Unternehmen, ein Spitzenreiter im Bereich der Umstellung auf Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zu werden und auf die globalen Herausforderungen des Wasserstresses bei Nutzpflanzen zu reagieren. Das im französischen Charente ansässige Unternehmen beschäftigt in seinem F&E-Zentrum auf einer 1.000 ha großen Farm, in seinen Büros in Lyon und in seiner Tochtergesellschaft in Brasilien 60 Mitarbeiter. Die unternehmenseigene Technologie von Elicit Plant wird über die Blattapplikation von Phytosterolen angewandt, d. h. von in den Pflanzen vorkommenden Molekülen, die den Wasserverbrauch der Kulturpflanzen reduzieren. Feldversuche ergaben eine durchschnittliche Ertragssteigerung von +10 Scheffel pro Morgen im Durchschnitt. 2022 begann Elicit Plant mit der Vermarktung seiner BEST-a-Produktlinie für Maiskulturen in Frankreich und bekam die Marktzulassung für die Ukraine und Brasilien. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.elicit-plant.com

