Auch weltweit erzielt das ESB Platz 5 auf Grundlage der "herausragenden Besucherrezensionen und -bewertungen"

Das Empire State Building (ESB) gab bekannt, dass es im zweiten Jahr in Folge den begehrten ersten Platz auf der Liste der Top-Attraktionen in den Vereinigten Staaten bei der Tripadvisor-Auszeichnung "Travelers' Choice Best of the Best 2023" erhielt und weltweit auf Platz fünf landete. Die Auszeichnungen werden durch ein ganzes Jahr an Tripadvisor-Reisebewertungen ermittelt und zeichnen die besten Reiseziele und Orte aus, die die außergewöhnlichsten Erfahrungen bieten.

Kong exhibit at the Empire State Building Observatory; ESB lit in Tripadvisor Green; ESB Host on the 86th Floor Observatory (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns sehr für unsere Teams, die direkt mit den Besuchern arbeiten, sowie für das Management-Team. Sie alle haben sich diese Anerkennung verdient. Einmal mehr danken wir auch den kreativen Köpfen, die hinter unserem 165 Millionen Dollar teuren Meisterwerk an Exponaten und Verbesserungen am Empire State Building Observatory stehen. Das Empire State Building ist die authentische Attraktion in New York City, die man unbedingt gesehen haben muss", sagte Tony Malkin, Chairman, President und CEO des Empire State Realty Trust. "Unsere geschätzten Gäste haben das ESB zwei Jahre in Folge auf den ersten Platz gewählt und wir sind dankbar für ihre Würdigung, ohne die das nicht möglich gewesen wäre."

Die "Empire State Building Observatory Experience" wurde vor kurzem für 165 Millionen Dollar von Grund auf neu gestaltet und erhielt einen eigenen Gästeeingang, ein beeindruckendes Museum, das die Ikone von ihrer Entstehung bis zu ihrem heutigen Platz in der Popkultur feiert, sowie ein völlig neu gestaltetes Observatorium im 102. Stock mit einem unvergleichlichen 360-Grad-Blick.

"Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner des "Travelers' Choice Best of the Best 2023 von Tripadvisor", so John Boris, Chief Growth Officer bei Tripadvisor. "Der Aufschwung des Reisens, den wir im vergangenen Jahr erlebt haben, hat den Wettbewerb noch weiter verschärft. Eine Platzierung unter den Besten der Besten zeigt, dass Sie denjenigen, auf die es ankommt, vorbildliche Erfahrungen bieten: Ihren Gästen. Angesichts der sich ändernden Erwartungen, des anhaltenden Arbeitskräftemangels und der steigenden Kosten ist dies keine leichte Aufgabe, und ich bin immer wieder beeindruckt von der Resilienz und Anpassungsfähigkeit des Gastgewerbes. Wir freuen uns auf ein weiteres erfolgreiches Jahr!"

Zur Feier dieser Auszeichnung werden die weltberühmten Lichter des Empire State Building am 20. Juni in Tripadvisor Green erstrahlen.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt", das im Eigentum des Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), steht, erhebt sich 443 Meter über Midtown Manhattan von der Basis bis zur Antenne. Die 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung der Empire State Building Observatory Experience schafft ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestaltetenObservatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Reise zum weltberühmten Observatorium im 86. Stock, dem einzigen 360-Grad-Open-Air-Observatorium mit Blick auf New York und noch weiter hinaus, bietet den Besuchern eine Orientierung für ihr gesamtes Erlebnis in New York City und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis hin zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Die Empire State Building Observatory Experience empfängt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde vom American Institute of Architects zu "America's Favorite Building", von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt, von Tripadvisor zur Attraktion Nr. 1 in den Vereinigten Staaten bei den "Travelers' Choice Best of the Best 2023" und von Lonely Planet zur Attraktion Nr. 1 in New York City erklärt.

Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit erneuerbaren Energien aus Windrädern betrieben und beherbergt auf seinen vielen Etagen eine Vielzahl von Büromietern wie LinkedIn und Shutterstock sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Weitere Informationen und Tickets für die Observatory Experience finden Sie unter esbnyc.com oder indem Sie dem Gebäude auf Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok folgen.

