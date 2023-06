Der führende Distributor von elektronischen Bauelementen präsentiert auf der renommierten internationalen Messe und Konferenz seine Strategie für Nachhaltigkeit und umweltbewusste Unternehmensführung

WIN SOURCE, ein führendes Unternehmen im Vertrieb von elektronischen Bauelementen, hatte einen bedeutenden Auftritt auf der PCIM Europe 2023, die vom 9. bis 11. Mai in Nürnberg (Deutschland) stattfand. Die Repräsentantin des Unternehmens, Freda King, hielt eine aufschlussreiche Rede über das Engagement von WIN SOURCE für nachhaltige Entwicklung und verdeutlichte damit das ausgeprägte Unternehmensethos und die soziale Verantwortung des Unternehmens.

Die PCIM Europe ist eine renommierte Fachmesse für Leistungselektronik in Europa. Als führende internationale Messe und Konferenz für die Bereiche Leistungselektronik, intelligente Bewegungssysteme, erneuerbare Energien und Energiemanagement steht sie beständig an der Spitze der Leistungselektronikbranche und ist den aktuellen Marktentwicklungen dicht auf der Spur.

In einem Interview nach der Veranstaltung erläuterte King, wie WIN SOURCE als unabhängiger Distributor von elektronischen Bauelementen in Asien eine nachhaltige Entwicklung unterstützt. "Zu den Hauptgeschäftsbereichen von WIN SOURCE gehören alternative Lösungen. Wir beliefern unsere Kunden nicht nur mit herkömmlichen und häufig verwendeten Teilen, sondern bieten ihnen auch innovative und alternative Lösungen und Dienstleistungen, mit denen sie ihre Geschäftsziele heute und in Zukunft erreichen können", sagte sie.

King erläuterte weiter, dass sowohl Erstausrüster (Original Equipment Manufacturers, OEMs) als auch Elektronik-Auftragsfertiger (Contract Electronics Manufacturers, CEMs) wertvolle Ressourcen einsparen können, indem sie ihre Anforderungen für die Beschaffung elektronischer Bauelemente an WIN SOURCE auslagern. Das Unternehmen kann ihnen zudem dabei helfen, Überbestände von nicht mehr benötigten Bauelementen abzubauen. "Mit alternativen Lösungen lassen sich Verwendungen aufspüren, die zu den entsprechenden Merkmalen passen, Redesigns vermeiden und Multi-Source-Optionen sowie bis zu einem gewissen Grad Energieeinsparungen bieten, was die Strategie und Praxis von WIN SOURCE in puncto Nachhaltigkeit widerspiegelt", erklärte King.

WIN SOURCE hat sich aktiv um verschiedene Zertifizierungen bemüht, die das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Entwicklung unterstreichen sollen. Beispielsweise bezieht sich die Normenreihe ISO14001, die von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet wurde, auf das Umweltmanagementsystem. "Wir versuchen nachzuweisen, dass wir ein umweltbewusstes Unternehmen aufbauen möchten und nicht nur subjektiv der Auffassung sind, dass qualifizierte Produkte gleichbedeutend mit Umweltschutz sind. Das schafft nicht nur Vertrauen bei unseren Kunden, sondern definiert auch die Ansprüche, die wir an uns selbst stellen", fügte King hinzu.

Das Unternehmen ist darauf bedacht, seinen Kunden Produkte und Dienstleistungen auf höchstem Niveau zu bieten. "Wenn die Kunden gefälschte oder überholte Bauteile kaufen, verzögert dies die gesamte Produktionskette, was zu einer Verschwendung von Ressourcen führt, und das läuft dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung zuwider. Wir sind überzeugt, dass Qualität Leben bedeutet, und wir hoffen, dass sich unsere Kunden zu 100% auf die Produkte von WIN SOURCE verlassen können", betonte King.

WIN SOURCE unterstützt seine Kunden auch bei der Suche nach nicht mehr aktuellen Bauteilen und bietet Alternativlösungen mit alternativen Bauelementen an, um die Produktionskosten niedrig zu halten und zugleich die ursprüngliche Produktionskette zu erhalten. "Wir waren schon immer davon überzeugt, dass die Elektroniklieferkette nicht nur auf Fortschritt ausgerichtet sein sollte, sondern auch auf die Bewahrung einer wertvollen industriellen Zivilisation. Dies soziale Verantwortung hat WIN SOURCE übernommen, um die Entwicklung der Elektronikindustrie zu verbessern", so das Fazit von King.

Weitere Informationen über WIN SOURCE und Einkaufsmöglichkeiten finden Sie unter win-source.net.

Über WIN SOURCE

WIN SOURCE, gegründet 1999, ist ein engagierter Lieferkettenpartner, der auf die Beschaffung von obsoleten, ausgedienten und schwer zu findenden elektronischen Bauelementen spezialisiert ist. Mit dem Schwerpunkt auf effizientem Beschaffungsmanagement, kostensparender Beschaffung und schneller Beschaffung und Lieferung optimiert das Unternehmen seinen Bestand und sein globales Zulieferernetzwerk, um Beschaffungszyklen zu verkürzen und Kosten zu senken. Das Engagement von WIN SOURCE geht weit über die Rolle eines Zulieferers hinaus: Das Unternehmen ist ein zuverlässiger Partner, der reibungslose und effiziente Abläufe in der Lieferkette gewährleistet. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung beliefert WIN SOURCE eine Vielzahl von Industriezweigen weltweit mit den benötigten Bauelementen, wenn sie gebraucht werden.

