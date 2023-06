Die Milch- und Rinderprodukte von Resonant bieten unübertroffene Vorteile bei der Reduzierung von Treibhausgasemissionen und der Nachhaltigkeit

Resonant Technology Group [Resonanztechnologie-Gruppe] ("Resonant") freut sich, fundierte wissenschaftliche Ergebnisse zu ihrem Produkt SOP® Lagoon bekannt geben zu können, das der Rindfleisch- und Milchindustrie unübertroffene Vorteile bei der Reduzierung von Treibhausgasemissionen und der Nachhaltigkeit bietet. Gemeinsame Forschungsarbeiten der Universität Mailand und der UC Davis führten zu einer veröffentlichten Papier in der von Fachleuten geprüften Zeitschrift Nachhaltigkeit erhebliche Verringerung der Treibhausgase (THG) aus Molkereilagunen 80 weniger Methan (CH4) und 75 weniger Kohlendioxid (CO2) innerhalb weniger Wochen nach der ersten Verwendung von Resonant's SOP® Lagunenprodukt.

Die größte signifikante Verringerung der Methanfreisetzung aus dem Abwasser wurde in einer gründlichen, dreieinhalbmonatigen Felduntersuchung in einer kommerziellen Molkerei mit 520 Tieren in Norditalien festgestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass der Zusatz von Resonant der einzige ist, der in der Lage ist, die Abwässer von Lagunen zu reduzieren, die bis zu 57 aller Methanemissionen von Molkereien ausmachen können. Diese Studie bestätigt, dass SOP® Lagoon eine sofortige, praktische und signifikante Lösung bietet, um den Kohlenstoff-Fußabdruck der Milch- und Viehwirtschaft zu reduzieren. Sie zeigt auch eine Verbesserung gegenüber den Ergebnissen anderer wissenschaftlicher Arbeiten, die von zwei separaten Teams der Universität Mailand (Prof. Guarino) und der UC Davis (Prof. Mitloehner) durchgeführt wurden.

SOP® Lagune wurde von der italienischen Firma Retten Sie unseren Planeten ("SOP"), die Resonant vertreibt. Tausende von Landwirten nutzen seit 20 Jahren SOP® Inside-Produkte für Tiere, Pflanzen, Böden und Weinberge in Europa und Nordamerika. Das Produkt basiert auf einer proprietären, durch Geschäftsgeheimnisse geschützten Wissenschaft. SOP® Lagoon ist ein Mineralienzusatz, der einmal pro Woche in die Lagune gegeben wird und 2 g Mineralien pro Kopf enthält. Es kann in Verbindung mit einer Reihe anderer Produkte verwendet werden, die in wissenschaftlichen Studien bewiesen haben, dass sie die Darm- und Bodenemissionen weiter minimieren. Die Anwendung des Produkts ist einfach und erfordert keine besonderen Kenntnisse. Der Bericht der Universität Mailand ist die jüngste von fünf (5) Studien, die die Wirksamkeit der SOP® Inside-Produkte von Resonant belegen. Eine dieser Studien, die vom Labor von Prof. Frank Mitloehner an der UC Davis durchgeführt wurde, belegt ebenfalls die Fähigkeit von SOP® Star Cow, die Darmemissionen zu senken.1Die Gesamtreduzierung ist weitaus höher als bei allen anderen bekannten Abhilfemaßnahmen und hat keine bekannten negativen Auswirkungen. Das kombinierte Potenzial zur Reduzierung von Lagunen-, Darm- und Bodenemissionen beträgt mehr als 50 der gesamten Treibhausgasemissionen aus dem Tagebaubetrieb.

SOP® Lagune in Zahlen

Die Studie der Universität Mailand kommt zu dem Schluss, dass SOP® Lagune die Methan- und andere Emissionen erheblich reduzieren kann.

Um diese Kürzungen zu relativieren:

Bei derzeitigen jährlichen Einzelhandelskosten von weniger als 2.000 würde ein Milchviehbetrieb mit 250 Tieren 3,7 Unzen des Produkts pro Tier und Jahr benötigen, also insgesamt 57 Pfund pro Jahr.

Die reduzierten Methanemissionen, die sich aus dieser Anwendung ergeben, würden mehr als 1.000 Tonnen CO2 equivalent.

Die potenziellen Auswirkungen der Einführung von SOP® Lagoon in der Milchwirtschaft sind enorm: Wenn 1 Million Kühe (etwa 10 des nordamerikanischen Milchviehbestands) das Produkt annehmen würden, entsprächen die reduzierten Methanemissionen mehr als 4 Millionen Tonnen CO2 gleichwertig.

SOP® Lagune: Echte, umsetzbare Ergebnisse für Umwelt, Wirtschaft und Nachbarschaft

Die überwiegende Mehrheit der Lösungen zur Bekämpfung von Methan- und anderen Treibhausgasemissionen aus Milch- und Rinderbetrieben konzentriert sich auf die Reduzierung enterisch und Gülleemissionen, die etwa 40 der Gesamtemissionen von Molkereibetrieben ausmachen. Aber es gibt heute nur wenige Lösungen auf dem Markt, die auf praktischer und kosteneffizienter Basis die Emissionen aus den Abwässern der Milchviehställe angehen können Abwässer und Gülle, die bis zu 60 der Methanemissionen eines typischen Milchviehbetriebs ausmachen.

Mit nachgewiesenen Feldtestergebnissen, ohne Probleme mit der alten Basislinie und mit dem Potenzial, langfristige Verträge abzuschließen, die nur von der fortgesetzten Nutzung des Produkts abhängen, könnte das Produkt von SOP® in Lagune zu einem der überzeugendsten Produkte werden, das den Methangutschriften für die Viehzucht zugrunde liegt, und zwar zu einem Wert, der seine Verwendung mehr als rechtfertigt, da die Märkte für Emissionsgutschriften auf gesetzlicher und freiwilliger Basis weiter reifen.

Die Kosten für Kohlenstoffkompensationen und -gutschriften auf dem freiwilligen Markt und dem Markt für die Einhaltung von Vorschriften sind je nach Projekttyp, Standort, Zertifizierungsstandard und Marktdynamik sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, nach der 8 Billion Trees Carbon Credit Pricing Matrix, der potenzielle Wert von freiwilligen Emissionsgutschriften auf Methanbasis für die oben genannte Beispielherde mit 250 Tieren könnte zwischen 4.000 und über 20.000 pro Jahr liegen, was dem 2-10fachen der Kosten für SOP® -Lagune entspricht. Der potenzielle Wert solcher Kompensationen auf dem Markt für die Einhaltung von Vorschriften würde wesentlich höher liegen.

Die drastische (bis zu 100 %) Reduzierung von Ammoniak (NH3) auf die in früheren Studien verwiesen wurde, ist möglicherweise eine seiner überzeugendsten Eigenschaften, da dieses Gas das Wohlergehen und die Produktivität von Tieren sowie die menschliche Gesundheit beeinträchtigt. Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger konzentrieren sich auf die nachteiligen Auswirkungen von Ammoniak Freisetzung und erwägen die Aufnahme dieses Gases in die Zielliste der Treibhausgase.

Schließlich zitiert der Bericht der Universität Mailand, ähnlich wie seine Vorgängerstudien, die laufenden Beobachtungen von Landwirten und Forschern, dass das Produkt SOP® Lagune die üblen Gerüche, die von Milchbetrieben ausgehen, innerhalb weniger Wochen nach seiner Anwendung drastisch verringert oder beseitigt. Zur Veranschaulichung: Die Tillamook County Creamery Association, eine bedeutende US-Molkerei, hat SOP® Lagoon zu diesem Zweck eingesetzt und behauptet, dass die Geruchsbekämpfung erfolgreich war.

Schlussfolgerung

Methan ist ein starker Klimaschädling, der für etwa die Hälfte des Nettoanstiegs der globalen Durchschnittstemperatur seit der vorindustriellen Zeit verantwortlich ist. Methan ist einer der drei wichtigsten Treibhausgase (zusammen mit CO2 und Distickstoffoxid) und ist etwa 85-mal wirksamer als Kohlendioxid, verbleibt aber viel kürzer in der Atmosphäre (10-12 Jahre gegenüber 100 Jahren bei CO2). Folglich ist die Verringerung der Methanemissionen der schnellste Weg, die globale Erwärmung zu verlangsamen.

Aus diesem Grund haben die USA und die EU Ende 2021 eine globale Methanverpflichtung veröffentlicht, die eine Reduzierung der vom Menschen verursachten Methanlecks um 30 gegenüber dem Stand von 2020 bis 2030 vorsieht. Wenn dies gelingt, könnten die Kohlenstoffemissionen um etwa 145 Millionen Tonnen pro Jahr oder 35 weniger als im gleichen Zeitraum erwartet reduziert werden. Dies würde dazu beitragen, die globale Erwärmung unter 1,5°C zu halten und eine zusätzliche Erwärmung von mehr als 0,2°C bis 2050 zu verhindern.

Zum Vergleich: 8 der Methanverschmutzung in der Welt wird allein von Milchkühen verursacht. Große Molkereien sind sich einig, dass nur 20 des gesamten Kohlenstoff-Fußabdrucks einer Gallone Milch auf die Verarbeitung und den Vertrieb von Milch zurückzuführen sind, wobei der Großteil, nämlich 80 %, aus den Scope-3-Emissionen stammt, die auf der Ebene des landwirtschaftlichen Betriebs entstehen.

Das SOP® Lagoon-Produkt von Resonant hat das Potenzial, den Fußabdruck der Milchindustrie und ihre Ausrichtung auf Nachhaltigkeitsrichtlinien (einschließlich ESG und UN-SDGs) zeitnah, kosteneffizient und skalierbar deutlich zu verbessern.

Über SOP

Save Our Planet wird als SOP bezeichnet. SOP, ein italienisches Technologieunternehmen mit Sitz in Mailand, wurde 2001 gegründet. Das SOP-Team, das von Gründer Marco Poggianella geleitet wird und aus Ingenieuren, Chemikern, Agronomen, Tierernährungswissenschaftlern, Biologen und Tierärzten besteht, validiert und verbessert ständig die Anwendung der patentierten Technologie des Unternehmens für den Einsatz bei Pflanzen, Tieren, Böden und Weintrauben. SOP hat eine zertifizierte Ausrichtung auf jedes der 17 SDGs und eine "AAA" ESG-Zertifizierung.

Über Resonant Technology

Ein Partner von SOP ist das US-Unternehmen Resonant Technology Group. Die SOP® Inside-Produkte, die Resonant vertreibt, bieten Lösungen, die weit über die Landwirtschaft hinausgehen. Mit dem Ziel, die Reduzierung von Treibhausgasen zu fördern und gleichzeitig die Anpassung der Landwirtschaft, der Lebensmittelindustrie und ganzer Lieferketten zu erleichtern, entwickelt Resonant neue und kreative Methoden zur Nutzung der SOP® Inside-Technologie.

