MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu Spurwechsel

Asylbewerber sollen künftig unabhängig vom Ausgang ihres Verfahrens in Deutschland bleiben dürfen - wenn sie einen Job vorweisen können. Was die Ampelregierung der Bevölkerung da als "Riesenschritt" zur Schaffung eines "fortschrittlichen Einwanderungsrechts" anpreist, ist in Wahrheit das Eingeständnis ihres Scheiterns in der Migrationspolitik: Weil Rückführungen zu oft misslingen, versucht Innenministerin Faeser, das Beste aus der verfahrenen Situation zu machen und unerwünschte Zuwanderer in dringend benötigte Arbeitskräfte zu verwandeln. Doch der von der Union lange bekämpfte "Spurwechsel" von der Asyl- in die Arbeitmarktmigration ist richtig. Nicht weil er den traumatisierten Grünen die Verschärfung der EU-Asylpolitik versüßen soll (das auch), sondern weil er pragmatisch mit einer unhaltbar gewordenen Situation umgeht: Deutschland zahlt Immigranten bislang lieber Stütze, als Menschen, die nun mal da und willig sind, in Arbeit zu bringen./yyzz/DP/zb