Berlin (ots/PRNewswire) -CMG NewsDas Jahr 2022 ist vorbei. Wie war das Jahr? Und vor allen Dingen wie wird das laufende Jahr 2023? Welche Ängste haben die Leute? Wie haben Einzelunternehmen und KMUs trotz der Energiekrise und der hohen Inflation den letzten Winter überstanden? Worauf kann man sich vorbereiten und worauf kann man sich nicht vorbereiten, weil es einfach so passiert? Wir haben mit einigen Leuten in Deutschland darüber geredet.Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/9180151-ruckblick-2022-und-aussicht-auf-2023/Video - https://mma.prnewswire.com/media/2105047/05_01.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2105048/05_02.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2105049/05_03.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2105050/08_01.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2105051/08_02.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2105052/08_03.mp4Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2105053/Banner.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2105054/Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ruckblick-2022-und-aussicht-auf-2023-301856180.htmlPressekontakt:Zheng An,zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169281/5539314