Die Finanzholding ServisFirst Bancshares, Inc. (ISIN: US81768T1088, NASDAQ: SFBS) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,28 US-Dollar an ihre Investoren, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 10. Juli 2023 (Record day: 3. Juli 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,12 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 44,88 US-Dollar (Stand: 20. Juni 2023) einer aktuellen Dividendenrendite ...

