Die amerikanische Cousins Properties Inc. (ISIN: US2227955026, NYSE: CUZ) schüttet am 17. Juli 2023 eine Dividende in Höhe von 0,32 US-Dollar für das zweite Quartal an die Investoren aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Record day ist der 6. Juli 2023. Auf das Jahr hochgerechnet werden insgesamt 1,28 US-Dollar ausgezahlt. Dies entspricht einer Dividendenrendite in Höhe von 5,90 Prozent beim ...

