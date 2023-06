EQS-News: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf

PRESSEMITTEILUNG HAMBORNER REIT AG erwirbt Handelsimmobilien in Hanau und Offenburg Duisburg, 21. Juni 2023 - Die HAMBORNER REIT AG hat im Rahmen einer off-market-Transaktion den Kaufvertrag für zwei Einzelhandelsobjekte in Hanau und Offenburg unterzeichnet. Bei den Ankaufsobjekten handelt es sich um großflächige Cash & Carry-Märkte an etablierten Gewerbestandorten in den Metropolregionen Rhein-Main und Oberrhein, welche sich durch eine verkehrsgünstige Lage und ein gutes Parkplatzangebot auszeichnen. Die Objekte verfügen über Gesamtmietflächen von rund 17.900 m², die vollständig und langfristig an den Lebensmittelgroßhändler EDEKA Foodservice vermietet sind. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge beträgt 9,2 Jahre. "In einem unverändert schwierigen Transaktionsumfeld ist es uns gelungen, zwei qualitativ hochwertige Objekte zu akquirieren, die unserer bestehendes Core-Portfolio im Bereich des Großhandels ideal ergänzen. Die Standort- und Objektqualität, die Vermietungssituation sowie die langjährige Geschäftsbeziehung zu unserem Mieter bilden die Basis für weitere stabile und langfristig planbare Mieterträge", kommentiert Sarah Verheyen, Mitglied des Vorstands der HAMBORNER REIT AG. Das Kaufpreisvolumen beläuft sich auf insgesamt rund 23,6 Mio. Euro. Die Kaufpreiszahlung sowie der Besitzübergang der Immobilien werden voraussichtlich im dritten Quartal 2023 stattfinden. ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,6 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an etablierten Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte. Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer. KONTAKT Christoph Heitmann

