Dritter Umsatz-Rückgang in Folge! Die Pessimisten lagen richtig - Logistikriese FedEx kann mit seinen Zahlen die Anleger Dienstagnacht nach Börsenschluss in den USA nicht überzeugen. Zuletzt lag die Aktie 3,3 Prozent im Minus. Bereits im regulären Handel war die Aktie in einem schwächelnden Markt 0,8 Prozent gefallen.Direkt nach den Zahlen war die Aktie zeitweise sogar rund sieben Prozent gefallen. Das Problem: Schwächere Nachfrage trifft auf steigende Kosten - trotz Sparmaßnahmen. Im abgelaufenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...