NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Lanxess von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 28 Euro gesenkt. Nun rückten auch die Schulden wieder in den Fokus, schrieb Analyst Chris Counihan am Dienstag nach der Gewinnwarnung des Spezialchemiekonzerns. Man habe zwar etwa zwei Jahre Zeit für die Gewinnerholung, bis eine große Refinanzierung anstehe. Das Schuldenniveau bei gleichzeitigem Druck auf die Barmittelzuflüsse dürfte aber Anleger abschrecken. Counihan kappte seine operativen Gewinnschätzungen im Schnitt fast ein Viertel./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / 13:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2023 / 19:05 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005470405