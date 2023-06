Der amerikanische Immobilienkonzern Apple Hospitality REIT Inc. (ISIN: US03784Y2000, NYSE: APLE) wird eine unveränderte monatliche Dividende in Höhe von 0,08 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 17. Juli 2023 (Record day: 30. Juni 2023). Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,96 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 14,84 US-Dollar (Stand: 20. Juni ...

