PYRUM Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8) mit einer Börsenbewertung von knapp 200 Mio EUR und in 2022 Umsatzerlöse von sage und schreibe knapp 1 Mio EUR. Dazu ein 2022er Bilanzverlust von 7,8 Mio EUR. Kein Grund jetzt wegzuklicken - Börse handelt die Zukunft. Je näher, desto höher… Die Bilanz lässt ahnen, dass da durchaus "was Spannendes" im Entstehen sein könnte. Mit einer Bilanzsumme von 49,8 Mio EUR und 28,8 Mio EUR Sachanlagen, wohlgemerkt Sachanlagen, kein selbst bewertetes "geistiges Eigentum" oder ähnliches. Jetzt mal strukturiert: Was macht PYRUM oder besser gesagt, was wird PYRUM machen? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...