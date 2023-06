HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4448/ Rene Schodl ist Hypnosecoach und berät u.a. auch Börsianer und Trader. Wir sprechen über eigene (erfolgreiche) Erfahrungen im Daytrading mit Forex, Öl oder Gold. Dann darüber, was man bei ihm lernen kann (eben keine Tradingstrategien, aber viel über sich selbst), was es mit dem vifs der URL hypsosevifs.at auf sich hat, und wie man auch zb in den Bereichen Tennis, Fussball, Kampfsport oder Laufen (Runners High) von Hypnose profitieren kann. Dann über das Beispiel Autofahren und ob nun Showhypnose gut oder schlecht ist. Freilich mache ich auch einen kleinen Selbsttest und bringe einen Call to Action.http://www.hypnosevifs.at (mit einer ehemaligen Kollegin von mir als Model auf der Einstiegsseite). ...

