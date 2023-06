DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Der Autokonzern bereitet eine unabhängige Untersuchung in seinem Werk in der westchinesischen Uiguren-Provinz Xinjiang vor, wie aus Konzernkreisen verlautet. Wer mit der Überprüfung mandatiert sein wird, steht den Insidern zufolge noch nicht fest. Ein Sprecher bestätigte jedoch, dass Volkswagen mit dem Joint Venture Partner SAIC "in guten Gesprächen" sei, "um die Möglichkeiten für ein unabhängiges Audit zu prüfen". (Handelsblatt)

STEAG - Der Energiekonzern Steag hat 2022 nach Informationen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) einen Rekordgewinn von rund 1,9 Milliarden Euro erzielt. Der größte Teil dieses Geldes geht an die sechs am Essener Stromerzeuger beteiligten Kommunen. Allein die Stadtwerke Dortmund erhalten nach eigenen Angaben 576 Millionen Euro aus der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft KSBG. Die Bilanz der Stadtwerke DSW21 passierte am Dienstag den Aufsichtsrat. Der Steag-Gewinn 2022 resultiert im Wesentlichen aus dem Comeback der Kohlekraftwerke. (WAZ)

UBS - Eine Klage der Credit Suisse vor dem Londoner High Court gegen Softbank ist nach der Übernahme der Schweizer Bank durch die UBS, die das japanische Konglomerat zu ihren Kunden zählt, in Frage gestellt, wie Insider berichten. Seit dem Abschluss der Übernahme in der vergangenen Woche prüft die Rechtsabteilung der UBS die zahlreichen Klagen, in die die Credit Suisse verwickelt ist, um die Vorteile einer Weiterverfolgung gegen den potenziellen Schaden für ihre Geschäftsinteressen und ihren Ruf abzuwägen. Das von Credit Suisse angestrengte Verfahren steht im Zusammenhang mit Verlusten in Höhe von 440 Millionen Dollar im Zusammenhang mit dem Kollaps von Greensill Capital. Softbank wirft der Schweizer Bank dabei vor, die Schuld für ihr eigenes Versagen abschieben zu wollen. (Financial Times)

INTEL - Knapp 10 Milliarden Euro will die Bundesregierung an den US-Chiphersteller überweisen, damit dieser in Magdeburg eine Fabrik für den Bau von Computerchips errichtet. Doch damit nicht genug: Wie die Süddeutsche Zeitung erfuhr, sind die Zusagen der Ampelkoalition noch weitgehender als bislang bekannt. So könnte sich etwa das Subventionsvolumen noch ausweiten, umgekehrt behält sich Intel das Recht vor, das gesamte Projekt zu kippen, sollte die Europäische Kommission die Beihilfen nicht in voller Höhe genehmigen. (Süddeutsche Zeitung )

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK - Trotz der aktuellen Baisse am Immobilienmarkt soll das Finanzierungsvolumen bis Ende 2026 auf 33 Milliarden Euro steigen, wie Vorstandschef Andreas Arndt im Interview der Börsen-Zeitung sagte: "Das entspricht einer Steigerung um fast 4 Milliarden Euro." Bis zu diesem Zeitpunkt möchte der Finanzierer gewerblicher Immobilien, der in diesem Jahr vom aktivistischen Investor Petrus Advisers unter Druck gesetzt wurde, auch den Gewinn stark erhöhen. "Wir wollen deutlich profitabler werden und unseren Return on Equity (vorsteuerlich) auf mehr als 10 Prozent steigern", bekräftigte Arndt. Im vergangenen Jahr lag die Kapitalrendite bei 6,3 Prozent. Arndt kündigte unterdessen an, dass er seinen Vertrag nach dem Auslaufen Mitte April 2024 nicht verlängern werde. (Börsen-Zeitung)

ROLAND BERGER - Die größte deutsche Managementberatung Roland Berger hat 2022 ihr Geschäft stark gesteigert. Der Umsatz habe um 18 Prozent auf knapp 870 Millionen Euro zugelegt, sagte CEO Stefan Schaible im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Es war erneut ein exzellentes Jahr. Wir sind wieder voll da." Grund dafür sei eine neue Positionierung. Man komme nicht mehr als klassischer Restrukturierer und Sanierer daher, sondern als Gestalter der digitalen Transformation. 2023 werde Roland Berger erneut klar zweistellig zulegen und erstmals eine Milliarde Euro umsetzen, so seine Prognose. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BAHN - Der Fahrgastverband Pro Bahn rechnet in den Sommerferien wegen des Deutschland-Tickets mit vielen überfüllten Zügen zu beliebten Ausflugszielen am Meer und in den Bergen. "Schon heute sind viele dieser Züge voll bis übervoll", sagte der Ehrenvorsitzende von Pro Bahn, Karl-Peter Naumann, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die dringend notwendige Aufstockung der Verbindungen auf stark genutzten Strecken sei aber nicht möglich, sagte Naumann. "Die Bahn kann ihre Verbindungen nicht ausbauen, da es sowohl an Waggons und Personal fehlt, zudem würden die Bahnsteige für längere Züge nicht ausreichen." (Funke Mediengruppe)

MAN ENERGY SOLUTIONS - Die VW-Tochter aus Augsburg will ihr Geschäft mit kleinen Gasturbinen, die zum Betreiben von Pipelines oder zur Energiegewinnung benötigt werden, an die zum chinesischen Schiffbaukonzern CSSC gehörende CSIC Longjiang GH Gas Turbine verkaufen. Das bestätigte ein Sprecher von MAN Energy Solutions. Zustimmen müssen die betroffenen Mitarbeiter in Oberhausen und das Bundeswirtschaftsministerium. (Augsburger Allgemeine)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2023 01:08 ET (05:08 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.