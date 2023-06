DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

IMMOBILIENPREISE - Die Zinswende am deutschen Immobilienmarkt gibt Interessenten neuen Verhandlungsspielraum. "Es lohnt sich für Interessenten, einen eigenen mutigen Preisvorschlag zu machen", sagt Gesa Crockford, Co-Geschäftsführerin des größten deutschen Immobilienportals Immoscout24 im Handelsblatt. So habe sich im Jahresvergleich der Anteil an preisreduzierten Offerten auf der Plattform verdoppelt. "Anfang 2022 waren es noch 6,2 Prozent, jetzt sind es 12 Prozent." Durchschnittlich müssten Verkäufer bei ihren Offerten derzeit einen Preisabschlag von rund 10 Prozent hinnehmen. Ausnahme davon sind die sehr begehrten Lagen. (Handelsblatt)

JOBCENTER - Bürgergeld-Bezieher sollen ab dem 1. Juli mit den Jobcentern Vereinbarungen mit sechs Kategorien treffen: Die neuen Kooperationspläne sollen die bisherigen Eingliederungsvereinbarungen schrittweise ablösen. Das geht aus dem einseitigen Entwurf für den Kooperationsplan der Bundesagentur für Arbeit hervor, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Dabei geht es um: Berufsziel, kurzfristiges Zwischenziel, nächste Schritte, Unterstützung durch das Jobcenter in Form von Angeboten, zusätzliche Unterstützung durch andere Stellen und "was sonst noch wichtig ist". (RND)

NATO - Auf dem Nato-Gipfel in Vilnius werden die Mitglieder des Bündnisses nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg Hilfe zur Modernisierung des ukrainischen Militärs beschließen. Die Alliierten wollten dort "ein mehrjähriges Hilfspaket verabschieden, das die Ukraine an Nato-Standards heranführen wird", sagte Stoltenberg dem in Berlin erscheinenden Tagesspiegel. Laut Stoltenberg sind sich alle Verbündeten einig, dass die Ukraine Mitglied der Nato wird. Er habe keinen Zweifel, dass es einen Beschluss zum Zeitpunkt des Beitritts geben werde: "Wir werden in Vilnius zu einer einheitlichen Position gelangen." Vor einem Beitritt müsse die Ukraine zunächst den Krieg gewinnen. (Tagesspiegel)

June 21, 2023 01:09 ET (05:09 GMT)

