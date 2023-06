VW-Konzernchef Oliver Blume stellt an diesem Mittwoch (21. Juni) Investoren und Analysten erstmals im Detail vor, wie er sich die kommenden Jahre im Hinblick auf Finanzen und Strategie vorstellt. Blume hat eine stärker auf den Kapitalmarkt ausgerichtete Gangart in Aussicht gestellt - Analysten erwarten daher viel vom VW-Lenker.Die Sorgen von Profiinvestoren und kleinen VW-Anlegern sind trotz ermutigender Geschäftszahlen groß. In China droht die Marke VW ihre jahrzehntelange Marktführerschaft zu ...

