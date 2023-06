Von seiner Schwäche in dieser Woche dürfte sich der DAX am Mittwoch zunächst etwas erholen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,25 Prozent höher auf 16.152 Punkte. Damit hält sich der DAX recht komfortabel über der runden Marke von 16.000 Punkten. Am vergangenen Freitag hatte er mit 16.427 Punkten ein Rekordhoch erreicht.Nun warten Anleger auf eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses am heutigen Nachmittag.Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...