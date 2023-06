DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Schanghai und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Drachenbootfestes geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Bank of England (BoE) wird angesichts des kräftigen Lohnwachstums in Großbritannien wohl ihren Leitzins am Berichtstag und wahrscheinlich auch in den folgenden Sommermonaten in die Höhe schrauben. Es wäre die 13. Zinserhöhung in Folge. Ökonomen erwarten für Donnerstag eine Anhebung um 25 Basispunkte auf 4,75 Prozent. Seit Ende 2021 hat der neunköpfige Rat die Zinssätze von nahe Null auf 4,50 Prozent angehoben, und die Märkte rechnen mit einem Höchststand von etwa 5,50 Prozent im weiteren Verlauf dieses Jahres. Die BoE habe ein Problem mit dem Lohnwachstum, erklärte Ökonom Hussain Mehdi von der HSBC. Ohne Boni stiegen die Durchschnittsverdienste in den drei Monaten bis April um 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit stärker als erwartet. Dies sei ein zu hohes Niveau, um die Inflation auf das Ziel von 2,0 Prozent zu senken, meinte Mehdi. "Und anders als in den USA gibt es keine offensichtlichen Anzeichen dafür, dass der Lohndruck nachlässt."

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Nagarro SE, HV

10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, HV

13:00 DE/Volkswagen AG (VW), Capital Markets Day Medien-Roundtable mit

CEO Oliver Blume und CFO Arno Antlitz

DIVIDENDENABSCHLAG

USU Software 0,55 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 08:00 Verbraucherpreise Mai Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+8,4% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/+8,7% gg Vj Verbraucherpreise Kern PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,8% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vm/ +6,8% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.279,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.434,50 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.257,25 +0,0% Nikkei-225 33.636,39 +0,7% Schanghai-Composite 3.224,25 -0,5% Hang-Seng-Index 19.223,05 -2,0% +/- Ticks Bund -Future 133,59 -11 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 16.111,32 -0,6% DAX-Future 16.265,00 -0,6% XDAX 16.127,01 -0,5% MDAX 26.719,17 -1,7% TecDAX 3.170,46 -1,1% EuroStoxx50 4.343,14 -0,4% Stoxx50 3.983,08 -0,5% Dow-Jones 34.053,87 -0,7% S&P-500-Index 4.388,80 -0,5% Nasdaq-Comp. 13.667,29 -0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,70 +123

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung und einer Fortsetzung der jüngsten Konsolidierung rechnen Händler am Mittwoch. Weder von den Vorlagen der Auslandsbörsen noch vom Devisen- oder Rentenmarkt kämen nennenswerte Impulse. Im Blick steht weiter die Geldpolitik mit der halbjährlichen Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses sowie Inflationsdaten aus Großbritannien vor der Sitzung der Bank of England, die am Mittag voraussichtlich die Leitzinsen weiter anheben wird.

Rückblick: Etwas leichter - Der Handel stand ganz im Bann der Chemie. Nach dem Schock einer Gewinnwarnung von Lanxess, die die gesamte Branche belastete, drehte der zunächst sehr schwache Kurs von Covestro im Verlauf massiv nach oben und schloss 12,9 Prozent fester. Wie Nachrichtenagenturen unter Verweis auf Kreise berichteten, hat die Abu Dhabi National Oil Company Covestro wegen einer möglichen Übernahme angesprochen. Lanxess brachen um 15,4 Prozent ein. Weil die von Lanxess ausgesendete Schockwelle nur die zyklische Chemie betraf und weniger konjunkturunabhängigere Branchenwerte, hielt sich der Stoxx-Chemieindex (-0,9%) relativ gut. Er hatte aber tags zuvor bereits um 2,1 Prozent nachgegeben. Sanofi gewannen 3,7 Prozent, nachdem ein Schiedsgericht zugunsten des Pharma-Konzerns gegen Boehringer entschieden hatte. Bei UBS (-2,4%) belasteten Spekulationen über mögliche Strafzahlungen im Zusammenhang mit der Pleite des Vermögensverwalters Archegos Capital.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Thyssenkrupp verloren 3,3 Prozent, aber auch konjunkturabhängige Industrietitel wie Kion (-5,6%) und Jungheinrich (-4,0%) litten unter den von Lanxess ausgelösten Konjunkturängsten. Software AG gaben um 1,7 Prozent auf 31,70 Euro nach. Bain Capital hat im Übernahmekampf um das Softwarehaus das Handtuch geworfen und dient seine Aktien Silver Lake an, die 32 Euro je Aktie bietet.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffällige Bewegungen bei Einzelwerten gab es laut einem Händler bei von Lang & Schwarz nicht.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Nach der jüngsten Gewinnstrecke sei wieder vorsichtiger agiert worden, hieß es. Die Blicke der Anleger seien bereits auf die halbjährliche Kongress-Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Mittwoch gerichtet gewesen und damit auf die Geldpolitik nach der falkenhaften Zinserhöhungspause der US-Notenbank in der Vorwoche. Etwas getrübt wurde die Stimmung vom bisherigen Ausbleiben eines vielfach erwarteten Konjunkturprogramms in China, um die dort schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Die Paypal-Aktie gewann 3,7 Prozent. Der Zahlungsdienstleister will die erwarteten Erlöse aus einem Deal mit KKR zum Verkauf von Forderungen an seine Aktionäre weitergeben. Tesla stiegen um 5,3 Prozent. Nach Ford (-1,4%) und GM (-1,7%) wird nun auch der Elektroautohersteller Rivian die Ladetechnologie von Tesla übernehmen. Rivian gewannen 5,5 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,67 -4,6 4,72 25,0 5 Jahre 3,95 -3,7 3,98 -5,4 7 Jahre 3,84 -4,9 3,88 -13,5 10 Jahre 3,72 -5,0 3,77 -16,3 30 Jahre 3,81 -4,4 3,86 -15,8

Am Anleihemarkt legten die Kurse zu, die Renditen sanken merklich. Die Renditekurve stehe im Einklang mit der jüngsten falkenhaften Botschaft der Zentralbank, so dass die Renditen zunächst wohl von neuen Wirtschaftsdaten bewegt werden dürften, hieß es.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:14 % YTD EUR/USD 1,0914 -0,0% 1,0919 1,0908 +2,0% EUR/JPY 154,78 +0,2% 154,39 154,12 +10,3% EUR/CHF 0,9806 +0,0% 0,9803 0,9801 -0,9% EUR/GBP 0,8554 +0,0% 0,8554 0,8560 -3,3% USD/JPY 141,81 +0,3% 141,40 141,27 +8,2% GBP/USD 1,2759 -0,0% 1,2765 1,2744 +5,5% USD/CNH 7,1980 +0,2% 7,1821 7,1842 +3,9% Bitcoin BTC/USD 28.850,17 +2,5% 28.145,10 26.759,85 +73,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich wenig verändert. Er habe deutlich an Aufwärtsdynamik verloren, nachdem die US-Notenbank vergangene Woche zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr keine Zinserhöhung vorgenommen habe, merkte die MUFG an.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 70,5 -100,0% -70,50 -11,7% Brent/ICE 76,28 75,9 +0,5% +0,38 -8,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben um rund 1 Prozent nach. Belastet wurden sie von Nachfragesorgen, nachdem die allgemein erwarteten Stützungsmaßnahmen Pekings für die schwächelnde Wirtschaft des Landes bisher ausgeblieben sind.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.935,64 1.936,36 -0,0% -0,73 +6,1% Silber (Spot) 23,12 23,23 -0,5% -0,11 -3,5% Platin (Spot) 961,75 967,50 -0,6% -5,75 -10,0% Kupfer-Future 3,90 3,88 +0,4% +0,02 +2,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Gold profitierte nicht von den gesunkenen Renditen am Anleihemarkt, der Preis der Feinunze gab um 0,6 Prozent nach.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

DEUTSCHLAND - Energiepolitik

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich erneut stark gemacht für die Einführung eines staatlich subventionierten Industriestrompreises für energieintensive Industrien. Dieser zeitlich begrenzte verbilligte Strom soll dafür sorgen, dass die energieintensive Unternehmen hier am Standort bleiben.

NORWEGEN - Seltene Erden

will einen Teil seines Meeresbodens für den Abbau von Mineralien freigeben. Dort werden große Vorkommen an Mineralen vermutet, darunter Seltene Erden.

LUFTHANSA

verkauft den Zahlungsspezialisten Lufthansa Airplus Servicekarten GmbH für 450 Millionen Euro an die schwedische SEB Kort Bank AB. Durch den Verkauf rechnet Lufthansa mit einem positiven Effekt auf die operative Marge beim bereinigen EBIT sowie - angesichts des kapitalintensiven Geschäftsmodells von Airplus - auf die Kapitalrendite.

ACCENTRO REAL ESTATE

trennt sich von seinem bisherigen CEO Lars Schriewer. Dieser habe sein Amt aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Der derzeitige General Counsel Jörg Neuss wurde zum Vorstandsmitglied bestellt und zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt.

BOEHRINGER

June 21, 2023 01:31 ET (05:31 GMT)

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Diabetes-Medikamente Jardiance und Synjardy zur Behandlung von Typ-2-Diabetes bei jungen Menschen zugelassen. Boehringer vertreibt Jardiance zusammen mit Eli Lilly. Jardiance wurde 2014 von der FDA bereits als Ergänzung zu Diät und Bewegung zur Behandlung von Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes zugelassen.

FEDEX

hat im vierten Geschäftsquartal 1,54 (Vorjahr: 0,58) Milliarden Dollar verdient, der Umsatz sank um 10,2 Prozent auf 21,9 Milliarden. Während der bereinigte Gewinn je Aktie die Analystenerwatrung übertraf, verfehlte der Umsatz die Konsensschätzung von 22,55 Milliarden Dollar. Für 2023/24 rechnet Fedex mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 16,50 bis 18,50 Dollar bei einem wenig veränderten bis niedrigen einstelligen Umsatzwachstum. Analysten hatten zuletzt beim Gewinn mit 18,33 Dollar.

VIVENDI

Die Tochter Canal+ will im Rahmen einer strategischen Partnerschaft 300 Millionen Dollar in den auf Asien fokussierten Streaming-Dienst Viu von PCCW investieren.

