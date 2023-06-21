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PR Newswire
21.06.2023 | 08:06
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 21

Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.880000 USDIE00BJXRZJ4020 June 2023

Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF2.672300 USDIE00BJXRZ27320 June 2023

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.198300 USDIE00BLRPQH3120 June 2023

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.864100 USDIE00BLRPQJ5420 June 2023

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.723800 USDIE00BLRPRR0420 June 2023

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF3.292000 USDIE00BLRPRQ9620 June 2023

RIZE EM INT & ECOM ETF
(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.159000 USDIE000HJV1VH320 June 2023

RIZE PET CARE UCITS ETF
(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.850700 USDIE000QRNAC6620 June 2023

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF5.133700 USDIE000RMSPY3920 June 2023

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© 2023 PR Newswire
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