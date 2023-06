Das Auftragsvolumen beider Aufträge zusammen beträgt rund 100 Mio Franken.Glattpark - Implenia hat in Zürich und Winterthur zwei grosse, komplexe Projekte im Ingenieurtiefbau gewonnen. Das Auftragsvolumen beider Aufträge zusammen beträgt rund 100 Mio Franken. Ausbau Autobahnanschluss und umfassender Lärmschutz in Zürich-Grünau Für den Ausbau des Autobahnanschlusses «N01/36 Schlieren-Europabrücke» in Zürich-Grünau erteilte das Bundesamt für Strasse ASTRA Implenia den...

