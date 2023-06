The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.06.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.06.2023ISIN NameUS91282CGW55 USA 23/28XS2183820617 BLUESTAR FI. 20/UND.FLRXS2194282948 INFINEON TECH. MTN 20/23XS1713462585 AUTOLIV 18/23DE000NLB2GS2 NORDLB IS.S.1693DE000DZ1H968 DZ BANK IS.A251 VARUS931142EK56 WALMART 18/23US780097BJ90 NATWEST GROUP 18/24 FLRUS780097BH35 NATWEST GROUP 2024 FLRXS1842961440 NORDEA BK 18/23 MTNXS1844079738 DE VOLKSBK NV 18/23 MTNXS0946693834 LB.HESS.-THR. OMH 13/23FR0000476087 LA POSTE 03/23 MTNFR0000475758 GIE ENGIE ALLIAN.03/23MTNDE000NLB2V05 NORDLB GELDM.FRN 19/18DE000DDA0K75 DZ BANK IS.A960DE000A2E4PF7 SW VERWALTUNGS IS.17/23CH0215278448 SWEDISH MATCH 13/23 MTNAT0000A10HY9 ERSTE GP BNK AG 13-23 392