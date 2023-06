Ingelheim (ots) -Die Mitgliedsunternehmender Chemieverbände Rheinland-Pfalz haben am 20. Juni die Vorstände neu gewählt. An der Spitze bestätigt wurde Dr. Sabine Nikolaus. Sie ist Landesleiterin Deutschland beim Pharma-Unternehmen Boehringer Ingelheim.Die weiteren Vorstandsmitglieder sind:- Cyrille Beau (Michelin Reifenwerke, Bad Kreuznach)- Dr. Christian Maurer (AbbVie, Ludwigshafen)- Hendrik Müller (Huhtamaki Foodservices, Alf)- Dr. Thomas Reineke (BASF, Ludwigshafen)- Sebastian Schäfer (Grace, Worms)- Evelyn Thome (Röchling, Worms)- Hans-Jörg von Rhade (Südwest-Lacke, Böhl-Iggelheim)- Dr. Robert Weber (Röhm, Worms)"Widerstandsfähig, wandelbar und zukunftsorientiert - das sind die Qualitäten der chemisch-pharmazeutischen Industrie. Wir sind die Lösungsindustrie, wie etwa beim Umweltschutz und der Nachhaltigkeit. Wir sind der Motor für Wohlstand und die Transformation in diesem Land", betonte die Vorsitzende und ergänzt: "Um den Industriestandort Deutschland zu erhalten, müssen wir dringend die politischen Rahmenbedingungen anpassen. Wir sollten offen für neue Technologien die Herausforderungen unserer Zeit angehen. Denn nur so können wir die Zukunftsfrage für den Standort positiv beantworten."Über die ChemieverbändeDie Chemieverbände Rheinland-Pfalz sind eine Gemeinschaft des Arbeitgeberverbandes Chemie Rheinland-Pfalz e.V. und des Verbandes der Chemischen Industrie e.V. Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. Sie vertreten die wirtschafts- und sozialpolitischen Interessen ihrer rund 200 Mitgliedsunternehmen. Mitglieder sind Unternehmen der chemischen Industrie oder chemienaher Ausrichtung mit Sitz in Rheinland-Pfalz. Die Vorstände der beiden Verbände werden weitestgehend Personengleich gewählt. Einzig Evelyn Thome und Hendrik Müller gehören nur dem AGV-Vorstand an.Pressekontakt:Chemieverbände Rheinland-PfalzTobias GöpelT: 0621 520 56 27E: tobias.goepel@chemie-rp.deOriginal-Content von: Chemieverbände Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58222/5539337