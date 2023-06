VIV FP- Vivendi-Tochter Canal+ steigt beim Streaming-Dienst Viu ein - Software-Investor Thoma Bravo will verstärkt in Europa investieren - Im Fokus stehen KI und digitale Lösungen für die Gesundheitsbranche, HB 1COV-"Wenn kein Dementi kommt, dürften Covestro weiterlaufen", so ein Marktteilnehmer. Bei einem möglichen Übernahmeangebot sei vermutlich eine Prämie von gut 50 Prozent auf den Wert vor der Spekulation drin. Das würde Kurse von etwa 60 Euro implizieren. DPW-Deutsche Post nach FedEx schwächer erwartet ENR- lock up periode vom IPO endet heute LHA-Lufthansa verkauft Zahlungs-Spezialist Airplus an SEB KortPBB-Die Deutsche Pfandbriefbank will trotz des aktuell schwachen Immobilienmarktes das Finanzierungsvolumen bis Ende 2026 auf 33 Milliarden Euro erhöhen und deutlich ...

