Die UBM übernimmt von der Signa-Gruppe um 24,5 Mio. Euro (inklusive bestehender Grundstücksfinanzierung) ein Projekt am Wiener Handelskai. Auf dem Grundstück soll ein 113 Meter hoher Büroturm in Holz-Hybrid-Bauweise entstehen. Nach heutigem Stand wäre der Donaumarina Tower das höchste Holzhochhaus der Welt, so die UBM. Thomas G. Winkler, CEO der UBM: "Der Donaumarina Tower passt genau in unsere Strategie." Der Turm soll 32 Obergeschosse und 4 Tiefgeschosse mit rund 44.350 Quadratmeter Geschossfläche umfassen und befindet sich direkt an der U2 Station Donaumarina im Entwicklungsgebiet "Waterfront". Die Wiener Innenstadt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln in 12 Minuten zu erreichen, der Flughafen Schwechat mit dem PKW in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...