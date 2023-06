Weinfelden (ots) -Mit der Aktion "klein aber fein" engagiert sich Lidl Schweiz für kleine Familienunternehmen, indem sie ihre Produkte in den Lidl-Filialen anbieten können. Die Aktion wird bereits seit 2016 durchgeführt und ist sehr beliebt. Am Donnerstag, 22. Juni können die regionalen Produkte zudem in einigen Filialen degustiert werden.Lidl Schweiz unterstützt zum achten Mal in Folge kleine Schweizer Betriebe und bietet ihnen eine schweizweite Plattform, um ihre Produkte zu präsentieren. Die regionalen Köstlichkeiten der Familienunternehmen sind ab 22. Juni 2023 in allen 170 Filialen erhältlich.Als in der Schweiz verankerter Detailhändler teilen wir ähnliche Werte wie die Kleinbetriebe: Qualität, Frische und Schweizer Herkunft stehen an oberster Stelle. Lidl Schweiz möchte regionale Kleinunternehmen unterstützen und ihnen die Chance eines neuen Absatzweges bieten. Aus diesem Grund wurde 2016 die Aktion "klein aber fein" ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser Aktion können lokale Betriebe ihre auserwählten Spezialitäten während einigen Wochen in allen Schweizer Lidl-Filialen anbieten.Auch dieses Jahr sind zahlreiche regionale Köstlichkeiten wie Solothurner "Füürtüfeli"-Würste, ein vitaminreicher Aprikosen Nektar aus dem Wallis oder der würzige Hagenwiler Schlosskäse aus dem Thurgau im Angebot. Regionale "Probiererli" gibt es am Donnerstag, 22. Juni an Degustationsständen in den Lidl-Filialen in Kreuzlingen, Amriswil, Altendorf und Martigny von 9.30 bis 19.00 Uhr und in Solothurn von 12.30 bis 19.00 Uhr.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100908573