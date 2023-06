Asuncion (ots) -Der deutsch-paraguayische Unternehmer Carsten Pfau ist einem breiten Publikum in Paraguay aus seinen Fernsehsendungen El Audaz (zu deutsch, "der Waghalsige") und Libres para Elegir (zu deutsch, "frei zu wählen") bekannt. Der Geschäftsführer der Agri Terra Gruppe gehört zu den bekanntesten Unternehmern in dem kleinen südamerikanischen Land, mit seinem Unternehmen hat er massiv in Landwirtschaft, Agro-Industrie und Immobilienprojekte investiert, außerdem ist er Aktionär eines Mineralwasser-Abfüllers.Als völlig atypische Investition kann sicher das Engagement im Rahmen von Schönheitswettbewerben angesehen werden. Mit seinem Unternehmen hatte Pfau im vergangenen Jahr die Paraguay-Lizenzen für die Wettbewerbe Miss Universe, Miss World, Miss International und Miss Earth erworben, seine Ehefrau Ariela - noch in 2017 selber Miss Universe Paraguay - leitet die Wettbewerbe.Das Engagement in diesem Bereich hat die ein- oder andere hochgezogene Augenbraue hervorgerufen."In Latein Amerika sind solche Wettbewerbe sehr beliebt, jedes Jahr sehen sich Millionen von Zuschauern die Live-Übertragungen im Fernsehen an", erklärt Pfau die ungewöhnliche Beteiligung. "Die Assoziierung mit solchen Wettbewerben ist in ganz Latein Amerika ausgesprochen positiv, den Leuten gefällt das. Für viele Marken ist so ein Großevent eine sehr gute Möglichkeit, sich einem großen, begeisterten Publikum vorzustellen, davon profitieren wir als Eigentümer und Haupt-Sponsor ganz enorm", so der deutsche Geschäftsmann weiter. "Insbesondere unsere Immobilienprojekte bekommen durch die Wettbewerbe einen enormen Schub, aber auch unsere Getränkemarken wie z.B. Frutana Orangensaft können hier ganz ideal positioniert werden. Hinzu kommt der besondere Effekt des VIP-Bereichs, der ist fast wie ein Forum für erfolgreiche Unternehmer und Politiker, die sich vor, während und nach dem Event austauschen. Ähnlich wie in England oder den USA auf dem Golfplatz, werden hier so manche großen Geschäfte angestoßen" erklärt der Unternehmer mit einem schmunzelnden Gesicht, und ergänzt "man glaubt manchmal kaum, wer einen so alles anruft, um noch Tickets für das Event zu bekommen, oder in den VIP-Bereich eingelassen zu werden. Solche Gefallen bekommt man dann an anderer Stelle zurück, ein Geben und Nehmen, sozusagen"."Meine Frau Ariela war selber Miss Universe Paraguay, hat an der Miss Universe Wahl in Las Vegas teilgenommen. Sie ist seit ihrem 14. Lebensjahr Laufsteg-Model und kennt diese Welt in- und auswendig. Sie ist sicher die ideale Besetzung für die Leitung dieses Bereichs, ist mit viel Begeisterung dabei, und hat in den letzten zwei Jahren einen wirklich guten Job gemacht. Dieses Jahr wird das Event in ganz neue Dimensionen vorstoßen, so etwas gab es zumindest in Paraguay noch nicht", schwärmt Pau weiter.Die Wahl der Miss Universe, Miss World, Miss International und Miss Earth findet am kommenden 25. Juni im Kongresszentrum des Paseo Galeria statt.Pressekontakt:Agri Terra KGGut MöschenfeldSt.-Ottilien-Weg 1185630 GrasbrunnDeutschlanderfahrungen@agri-terra.netwww.agri-terra.deOriginal-Content von: Agri Terra Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132475/5539346