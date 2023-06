DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Im chinesischen Kernland und in Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Drachenbootfest" geschlossen.

TAGESTHEMA

Der US-Logistikkonzern Fedex hat im vierten Geschäftsquartal bei rückläufigem Umsatz deutlich weniger verdient. Wie das Unternehmen mitteilte, fiel der bereinigte Gewinn je Aktie um 28 Prozent auf 4,94 US-Dollar, während der Umsatz um 10,2 Prozent auf 21,9 Milliarden Dollar zurückging. Analysten hatten laut Factset mit einem Gewinn je Aktie von 4,85 Dollar gerechnet bei einem Umsatz von 22,55 Milliarden Dollar. Die Fedex-Aktie gab in einer ersten Reaktion im nachbörslichen US-Handel um 2,5 Prozent nach. Der bereinigte Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2022/23 sank um 27 Prozent auf 14,96 Dollar. Der Umsatz ging um 3,5 Prozent zurück auf 90,2 Milliarden Dollar. Das Ergebnis übertraf damit die Gewinnerwartung von Analysten von 14,80 Dollar je Aktie, blieb beim Umsatz aber hinter den Markterwartungen von 90,88 Milliarden Dollar zurück. Für das Geschäftsjahr 2023/24 rechnet Fedex mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 16,50 bis 18,50 Dollar bei einem wenig veränderten bis niedrigen einstelligen Umsatzwachstum. Analysten hatten laut Factset hier mit einem Gewinnanstieg auf 18,33 Dollar je Aktie gerechnet bei einem Umsatz von 90,91 Milliarden Dollar. Fedex hat zudem mitgeteilt, dass CFO Michael Lenz zum 31. Juli in den Ruhestand gehen wird.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Represäntenhauses 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.429,25 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.237,50 -0,1% Nikkei-225 33.542,53 +0,5% Hang-Seng-Index 19.230,77 -1,9% Kospi 2.583,82 -0,8% Schanghai-Composite 3.223,42 -0,5% S&P/ASX 200 7.327,90 -0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Auffallend ist die erneute Schwäche in China, insbesondere in Hongkong. Neben schwachen US-Vorlagen ist die Unsicherheit mit wachsender Enttäuschung über das Ausbleiben des allgemein erwarteten Konjunkturpakets in China verantwortlich. Die erfolgten Zinssenkungen in China seien eindeutig zu wenig, heißt es. Dazu sorgt die halbjährliche Kongress-Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell für wenig Kauflaune. Nach zuletzt falkenhaften Äußerungen aus dem Kreis der Fed blieben Anleger misstrauisch hinsichtlich des Zinspfades, so Händler. Ein negatives Schlaglicht auf den Zustand der Weltwirtschaft liefert FedEx. Der globale Logistiker verbuchte gesunkene Umsätze. Technologiewerte wie Bilibili (-4,1%), ZTE (3,4%) und Alibaba (3,1%) führen die Liste der Verlierer in China an. Dies dürfte daran liegen, dass beim Staatsbesuch von US-Außenminister Antony Blinken keine konkreten Schritte zur Handelserleichterung im Technologiesektor vereinbart worden waren. Gegen die Tendenz steigen Nio um 5,2 Prozent. Ein Staatsfonds aus Abu Dhabi will über eine Milliarde Dollar bei dem Elektroautobauer investieren. Der Nikkei-225 wird befeuert von einem im Handelsverlauf nachgebenden Yen. Auch in Südkorea wartet der Markt auf chinesische Stimuli. Die Exportnation verbuchte erneut ein Handelsbilanzdefizit. Dies sei kein gutes Zeichen für die internationale Wettbewerbsfähigkeit, so Stimmen. Nach dem jüngsten Höhenflug verliert der S&P/ASX-200 nun. Ein wichtiger Frühindikator der australischen Wirtschaft weist auf einen scharfen Abschwung hin.

US-NACHBÖRSE

Fedex ermäßigten sich um 3,1 Prozent. La-Z-Boy gaben um 5,2 Prozent nach, der Möbelhersteller hatte ebenfalls einen schwachen Ausblick abgegeben. Sphere Entertainment (-1,8%) will 5,25 Million Aktien von Madison Square Garden Entertainment (MSG) veräußern. MSG zeigten sich 6,6 Prozent schwächer. AIG legten um 1,3 Prozent zu. Der Versicherer berief Sabra Purtill zur unbefristeten Finanzchefin. Visa (+0,2%) fand derweil einen neuen Finanzchef bei Electronic Arts (+0,5%).

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.053,87 -0,7% -245,25 +2,7% S&P-500 4.388,80 -0,5% -20,79 +14,3% Nasdaq-Comp. 13.667,29 -0,2% -22,28 +30,6% Nasdaq-100 15.070,15 -0,1% -13,77 +37,8% Dienstag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 1,02 Mrd 3,05 Mrd Gewinner 954 1.141 Verlierer 2.025 1.806 Unverändert 98 105

Etwas leichter - Nach der jüngsten Gewinnstrecke sei wieder vorsichtiger agiert worden, hieß es. Die Blicke der Anleger seien bereits auf die halbjährliche Kongress-Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Mittwoch gerichtet gewesen und damit auf die Geldpolitik nach der falkenhaften Zinserhöhungspause der US-Notenbank in der Vorwoche. Etwas getrübt wurde die Stimmung vom bisherigen Ausbleiben eines vielfach erwarteten Konjunkturprogramms in China, um die dort schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Die Paypal-Aktie gewann 3,7 Prozent. Der Zahlungsdienstleister will die erwarteten Erlöse aus einem Deal mit KKR zum Verkauf von Forderungen an seine Aktionäre weitergeben. Tesla stiegen um 5,3 Prozent. Nach Ford (-1,4%) und GM (-1,7%) wird nun auch der Elektroautohersteller Rivian die Ladetechnologie von Tesla übernehmen. Rivian gewannen 5,5 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,67 -4,6 4,72 25,0 5 Jahre 3,95 -3,7 3,98 -5,4 7 Jahre 3,84 -4,9 3,88 -13,5 10 Jahre 3,72 -5,0 3,77 -16,3 30 Jahre 3,81 -4,4 3,86 -15,8

Am Anleihemarkt legten die Kurse zu, die Renditen sanken merklich. Die Renditekurve stehe im Einklang mit der jüngsten falkenhaften Botschaft der Zentralbank, so dass die Renditen zunächst wohl von neuen Wirtschaftsdaten bewegt werden dürften, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0912 -0,1% 1,0919 1,0933 +1,9% EUR/JPY 154,79 +0,3% 154,39 155,09 +10,3% EUR/GBP 0,8532 -0,3% 0,8554 0,8545 -3,6% GBP/USD 1,2790 +0,2% 1,2765 1,2794 +5,7% USD/JPY 141,87 +0,3% 141,40 141,83 +8,2% USD/KRW 1.292,91 +0,3% 1.288,53 1.281,72 +2,5% USD/CNY 7,1960 +0,2% 7,1815 7,1715 +4,3% USD/CNH 7,2007 +0,3% 7,1821 7,1760 +3,9% USD/HKD 7,8249 -0,0% 7,8253 7,8209 +0,2% AUD/USD 0,6781 -0,1% 0,6786 0,6806 -0,5% NZD/USD 0,6180 +0,2% 0,6167 0,6184 -2,7% Bitcoin BTC/USD 28.923,27 +2,8% 28.145,10 26.817,37 +74,2%

Der Dollar zeigte sich wenig verändert. Er habe deutlich an Aufwärtsdynamik verloren, nachdem die US-Notenbank vergangene Woche zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr keine Zinserhöhung vorgenommen habe, merkte die MUFG an.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 70,5 -100,0% -70,50 -11,7% Brent/ICE 76,16 75,9 +0,3% +0,26 -9,1%

Die Ölpreise gaben um rund 1 Prozent nach. Belastet wurden sie von Nachfragesorgen, nachdem die allgemein erwarteten Stützungsmaßnahmen Pekings für die schwächelnde Wirtschaft des Landes bisher ausgeblieben sind.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.933,01 1.936,36 -0,2% -3,35 +6,0% Silber (Spot) 23,08 23,23 -0,6% -0,14 -3,7% Platin (Spot) 959,48 967,50 -0,8% -8,03 -10,2% Kupfer-Future 3,89 3,88 +0,2% +0,01 +1,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Gold profitierte nicht von den gesunkenen Renditen am Anleihemarkt, der Preis der Feinunze gab um 0,6 Prozent nach.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

BEZIEHUNGEN USA - CHINA

US-Präsident Joe Biden hat seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping bei einer Spendenveranstaltung der Demokratischen Partei mit "Diktatoren" gleichgesetzt.

VISA/EA

Visa hat seinen neuen Finanzchef beim US-Computerspielehersteller Electronic Arts (EA) gefunden. Wie der US-Kreditkartenanbieter mitteilte, soll Chris Suh ab 10. Juli als designierter CFO starten, bevor ab 1. August die volle Verantwortung als Finanzchef übernimmt. Suh ist seit März 2022 CFO von Electronic Arts. EA teilte mit, dass Stuart Canfield, derzeit Senior Vice President of Finance, Nachfolger von Suh als Executive Vice President und CFO wird.

