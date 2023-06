Dem DAX fehlt es nach dem Rekordhoch in der Vorwoche weiter an Impulsen und so dümpelt er am Mittwoch auf dem Niveau des Vortages herum. 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der DAX unverändert bei 16.118 Punkten. Die Vorgabenseite hilft Anlegern bei der Richtungssuche nicht weiter. An den US-Börsen dominierten am Dienstag rote Vorzeichen und an den asiatischen Börsen überwiegen ebenfalls die Verluste. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

