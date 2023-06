Graz (ots) -Bei Routinearbeiten das bislang weltweit älteste bekannte Fragment eines Buches in Kodex-Form entdeckt.Das Forscher:innenteam ist sich sicher: Ein ägyptischer Papyrus aus dem 3. Jahrhundert vor Christus weist Spuren einer Heftung auf, die darauf hinweisen, dass er Teil eines Buches gewesen sein muss.Aus diesem Anlass lädt die Universität Graz zu einer Pressekonferenz.Zeit: am Donnerstag, 22. Juni 2023, Beginn 10:30 Uhr, Einlass ab 10:00 UhrOrt: Aula der Universität Graz, Universitätsplatz 3, 8010 Graz, Hauptgebäude, 1. Stock.Ihre Gesprächspartner:innen sind- Peter Riedler | Rektor der Universität Graz- Theresa Zammit Lupi | Konservatorin in der Sondersammlung der Universitätsbibliothek Graz- Erich Renhart | wissenschaftlicher Leiter der Sondersammlung der Universitätsbibliothek Graz und Leiter des Forschungszentrum VESTIGIA- Pamela Stückler | Leiterin der Bibliothek der Universität GrazDas Objekt kann vor Ort unter Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen besichtigt werden.Die Pressekonferenz wird auch via LIVESTREAM übertragen.Wir laden Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu dieser Pressekonferenz ein, freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um verbindliche Anmeldung unter communication@uni-graz.at. Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung auch bekannt, ob Sie eine Parkberechtigung benötigen.PK der Uni Graz: Bedeutende Entdeckung an der Uni Graz: Muss die Geschichte des Buches neu geschrieben werden?Beginn 10:30 Uhr, Einlass ab 10:00 UhrDatum: 22.06.2023, 10:30 UhrOrt: Aula der Universität Graz, Hauptgebäude, 1. StockUniversitätsplatz 3, 8010 Graz, ÖsterreichPressekontakt:Universität GrazLinde Tuscher, PressesprecherinE: communication@uni-graz.atW: https://uni-graz.atOriginal-Content von: Universität Graz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170804/5539361