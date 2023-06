Ende März kletterte die Infineon-Aktie mit 37,97 Euro auf den höchsten Stand seit Januar 2022. Der anschließende Rücksetzer drückte den Kurs kurzfristig bis an die massive horizontale Unterstützung im Bereich um 32,20 Euro. Hier konnte sich die Aktie stabilisieren und wieder nach oben drehen - und zwar kräftig. Die neue Bestmarke lautet nun 39,16 Euro.Nach dem dynamischen Zwischenspurt ist die Infineon-Aktie in dieser Woche zunächst wieder in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Spätestens (!) ...

